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MLB／「越老越準」首球好球率破紀錄！柯爾在洋基1015K超越克萊門斯奪勝

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾此役狂飆8次三振，超越傳奇名投克萊門斯的1014次，獨居隊史第12名。 美聯社。
柯爾此役狂飆8次三振，超越傳奇名投克萊門斯的1014次，獨居隊史第12名。 美聯社。

洋基今天派出塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）與金鶯強投布拉迪希（Kyle Bradish）正面交鋒，柯爾以93球主投6局4安8K只失1分的強勢內容，率隊6：1擊敗對手完成客場3連戰橫掃。此戰後柯爾效力洋基期間三振數來到1015次，超越傳奇名投克萊門斯（Roger Clemens）的1014次，獨居隊史第12名。

現年35歲的柯爾此戰最快球速仍能來到97英里，更誇張的是全場面對23名打者，只有一人第一球不是投出好球，首球好球率高達95.7%，刷新個人生涯紀錄，唯一失分則來自5局畢佛斯（Dylan Beavers）的陽春砲。

柯爾過去首球好球率最高紀錄是在2017年效力海盜時的91.7%，面對24名打者有22人取得首球好球。根據《MLB.com》統計，柯爾今日95.7%的首球好球率，是洋基自2000年以來，任何單場面對至少20名打者的投手中最高紀錄。

除了寫下首球好球率紀錄，柯爾第6局接連三振哈勒戴（Jackson Holliday）與巴薩洛（Samuel Basallo），正式以1015次三振超越克萊門斯，獨居洋基隊史第12名，本季三振數也正式突破100次。

不只投很多好球，柯爾壓制力同樣相當出色，全場製造金鶯打者15次揮空，其中光是速球就有7次，CSW%（被判好球＋揮空率）高達35%。

事實上，柯爾近期狀態相當火燙，自7月29日面對白襪以來，連續5場先發都將自責分控制在2分以下，這段期間合計30.2局僅失5分，防禦率低至1.47。

值得一提的是，這場勝利也是柯爾大聯盟生涯第160勝，距離退役名將莫爾（Mike Moore）的161勝只差1場；若能再拿下2勝，就能成為MLB選秀史上「狀元」生涯勝投最多的投手。

此役過後，柯爾本季戰績提升至7勝6敗，防禦率下降至3.11，92.2局累積100次三振、僅20次保送，三振保送比高達5。

MLB 洋基 金鶯 克萊門斯 Gerrit Cole

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