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MLB／只是一顆平凡飛球... 紅人外野「沒戴太陽眼鏡」漏接葬送勝利

聯合新聞網／ 綜合報導
紅人中外野手邁爾斯（Dane Myers）。 路透
紅人中外野手邁爾斯（Dane Myers）。 路透

紅人隊今天主場迎戰紅雀隊，9上兩出局，紅人中外野手邁爾斯（Dane Myers）搶接飛球，沒戴太陽眼鏡的他疑似受陽光干擾漏接，讓紅雀這局狂攻6分，終場以10：9險勝。

9上紅雀以4：5落後，兩出局攻佔二三壘，紅人中外野邁爾斯發生離譜漏接，讓紅雀2名跑者回本壘得分，反而以6：5領先，紅雀接下來又猛攻4分，形成10：5領先。儘管紅雀牛棚9下放火，最終仍以10：9拿下勝利。

原先左外野手費里多（TJ Friedl）已在落點下方準備接球，邁爾斯受訪時解釋，「我其實已經往那靠，我們那個play前有講過，照當時守備站位來看，只要球打到那個空檔，原則上就是我來處理。」

邁爾斯強調，「我知道當時陽光可能很刺眼，而且又是比賽最後1個出局數，現場真的非常吵，我有出聲叫他讓開，只是我自己最後沒把球接好。」

因陽光漏接關鍵飛球，對台灣球迷來說不陌生。2017年8月20日世大運中華隊在天母球場對法國隊，9下原本3：1領先，中華隊中外野王正棠卻漏接高飛球，讓法國3名跑者全部回本壘得分，中華隊終場以3：4輸球，王正棠也因此得到「太陽棠」的不名譽綽號。

紅人 紅雀 王正棠

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