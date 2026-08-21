MLB／洋基「大咖傷兵團」傳捷報！賈吉恢復揮棒、貝林傑最快本周歸隊

根據《MLB.com》最新消息，因右側肋骨疲勞性骨折進入傷兵名單的洋基隊長賈吉（Aaron Judge），復健進度持續往正面方向發展，並於今日正式展開打擊訓練，總教練布恩（Aaron Boone）今天賽前也透露，賈吉已開始進行Tee座打擊練習，期待他能夠在9月、例行賽結束前重新歸隊。

過去幾周賈吉只能進行下半身訓練以及輕度阻力訓練，如今他已獲准恢復傳接球、戶外跑步以及上半身阻力訓練。布恩表示，賈吉過去2天都在洋基球場進行Tee座打擊相關訓練，目前看起來恢復進展相當順利，明天回到主場後將再次檢查他的狀況。

儘管賈吉距離回到洋基打線預估還需要數周時間，不過開始進行打擊訓練仍是一項重要進展，考量肋骨傷勢若沒有完全恢復，揮棒時仍可能受到影響，因此球團預計不會為了趕進度而冒險。

不過布恩也表示，他不知道賈吉何時會進入進入實戰打擊；而洋基目前對他的可能的回歸時間，仍只給出模糊說法，僅表示預期他本季仍會再次出賽，但以目前進度來看，賈吉在9月之前回歸的可能性並不大。

賈吉本季受傷之前一共出賽59場，繳出打擊率2成48、上壘率3成75、長打率5成33的成績，另外敲出17發全壘打。

布恩透露弗里德因左手肘骨挫傷缺陣後，在昨日進行投球訓練後狀況良好。 法新社

除了賈吉之外，另一名先發弗里德（Max Fried）的恢復狀況也持續受到關注，布恩透露弗里德因左手肘骨挫傷缺陣後，他在昨日進行投球訓練後狀況良好，形容當天是「很好的一天」，目前仍持續朝重返投手丘的方向前進。

布恩近日表示，史坦頓的跑壘復健計畫也已經「接近尾聲」，顯示距離重新回到比賽的時間愈來愈近。 法新社

「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）則因右小腿拉傷進入傷兵名單，目前已經恢復打擊訓練，甚至開始進行實戰打擊練習。布恩近日表示，史坦頓的跑壘復健計畫也已經「接近尾聲」，顯示距離重新回到比賽的時間愈來愈近。

貝林傑在昨天正式加入3A的復健賽，最快可能在8月23日至24日重新回到大聯盟。 美聯社

相較之下，季前以5年1.625億美元（約新台幣52億）合約續留洋基的MVP強打貝林傑（Cody Bellinger），因左大腿後肌拉傷缺陣的他已在昨天正式加入3A的復健賽，如果身體沒有出現新的不適，他最快可能在8月23日至24日，洋基面對藍鳥的系列賽期間重新回到大聯盟。

球團預計明日回到紐約後替三壘手麥馬漢安排進一步影像檢查，以確認拇指是否存在其他傷勢。 法新社。

不過洋基近期又增加新的傷勢疑慮。三壘手麥馬漢（Ryan McMahon）近日在第2局滑向二壘時弄傷左手拇指，雖然第一時間接受X光檢查結果呈現陰性，排除明顯骨折，但昨日並未進入先發名單，球團預計明日回到紐約後替麥馬漢安排進一步影像檢查，以確認拇指是否存在其他傷勢，因此目前仍無法完全確定他的缺陣時間。

至於接受TJ手術後，持續復健的先發右投施密特（Clarke Schmidt）同樣迎來新的進展，他已在近日重新站上投手丘進行投球，預計22日再次進行牛棚練投，接下來的目標則是進入實戰打擊練習。

施密特近日重新站上投手丘進行投球，預計22日再次進行牛棚練投，接下來的目標則是進入實戰打擊練習。 路透。

從目前進度來看，洋基多名傷兵都開始朝復出方向推進，其中貝林傑距離大聯盟最近，史坦頓的打擊與跑壘進度同樣接近最後階段；賈吉雖然仍需要更多時間，但能夠連續兩天重新進行打擊訓練，對球隊而言仍是一項重要訊號。

即使少了賈吉，洋基仍成功維持競爭力，目前洋基仍以71勝55敗持續處於季後賽競爭行列，至少掌握美聯外卡席位，同時也沒有完全退出美聯東區冠軍爭奪，目前距離分區龍頭光芒僅4.5場勝差，在例行賽仍剩下一個多月的情況下，想要直接逆襲拿下美聯東區並非沒有機會。