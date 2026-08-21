MLB／太空人落後12分推今井達也登板 日媒：屈辱的敗戰處理

美聯西區龍頭太空人隊今天遭遇恥辱戰役，以3：18輸給同區後段班的天使隊，日籍投手今井達也在落後12分情況下登板，日本媒體直言是「屈辱的敗戰處理」。

天使賽前本季打127場比賽攻下512分，總得分排在大聯盟第25，場均4.03分，在今天上演一場大爆發，全場狠敲18支安打攻下18分，早在第四局的6分大局入袋後，得分就已經達到雙位數，其中又以奈托（Zach Neto）5安打貢獻7分打點最火熱，包括第五局敲出三分砲。

隨著落後差距擴大，太空人主場球迷提早離場，今井達也在第六局2：14落後時登板，中繼3局被敲2安打、失2分。

今井先在第六局演出三上三下，第七局也沒能逃過天使毒手，面對希瑞（Jose Siri）、楚奧特（Mike Trout）投出保送，再被奈托敲出二壘打丟掉2分，第八局則在開局被敲安打後連抓3個出局數。

日本媒體デイリースポーツ（Daily Sports）標題直接寫著：「今井達也在落後12分登板，在空蕩蕩的看台前負責屈辱的敗戰處理。」