MLB／看李灝宇打球細節滿滿 老虎記者激讚：就是該待在大聯盟

台灣好手李灝宇在大聯盟菜鳥球季繳完學費後迅速融入戰場，成為老虎隊今年亮點之一，而Podcast節目「Tiger Territory」聊到他的表現，直呼「他值得待在這個聯盟」，對於他的場上判斷、拚勁都給予滿滿好評。

「Tiger Territory」最新一節節目中，主持人史戴克利（Kieran Steckley）在進入李灝宇的話題時提到，看李灝宇打球就很開心，先不要用「預期他未來會怎樣」的角度，而是單純以他現在的表現，來討論這名選手，「我們所看到的是，一位無所畏懼、總是全力以赴的選手，他不會因為犯錯就動搖、不會懷疑自己的直覺反應。」

他以李灝宇昨天面對海盜隊王牌史肯斯（Paul Skenes）為例，首打席擊出反方向安打，利用隊友安打從一壘果斷衝三壘，後續才有靠左外野高飛犧牲打跑回分數的機會。史戴克利說，這兩球進壘都不是100%可以成功的狀況，而是靠李灝宇的判斷和拚勁完成的，「他身上那件沾滿泥土的球衣就是證明，我看了真的很印象深刻。」

史戴克利指出，包括李灝宇接下來選到保送、第四局策動的「5-3」雙殺，「看李灝宇打球，有很多像這樣的小細節令人激賞，他已經讓我相信一件事，就是他值得在這個聯盟打球。」

The Athletic網站老虎隨隊記者史戴文哈根（Cody Stavenhagen）提到，李灝宇在第一次上來大聯盟時打得很掙扎，下去3A一趟再回來時，感覺就像另外一個人，一切看起來都非常流暢，「他的守備確實還有需要進步的地方，這是很明顯的，但其實我認為他在二壘是比托瑞斯（Gleyber Torres）更好的守備球員，而且不只我一個人這麼認為。」

史戴文哈根表示，雖然李灝宇不是速度極快的選手，守備也不是每次都能處理得很漂亮，偶爾會在例行的滾地球出現失誤，但他跑得起來、也跑得流暢，打擊表現更是站穩腳步，在保送率上也有提升。

「你說得沒錯，李灝宇是值得我們可以肯定的球員。」史戴文哈根說，「他為休息室帶來一些能量、帶來一些拚勁，而這些都是正面的東西。」