MLB／道奇老闆沃爾特金融事業遭查 美媒關注所有權是否生變

美國職棒洛杉磯道奇主要老闆之一沃爾特（Mark Walter）旗下金融事業正遭聯邦調查，他近日又出售美國職籃洛杉磯湖人多數股權。美媒關注，道奇所有權是否受到影響。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）今天形容，道奇是沃爾特運動版圖的「皇冠上的明珠」（crownjewel），也就是他最重要、最具價值的運動資產。報導關注沃爾特在金融事業遭查、又出售湖人後，是否還能繼續持有道奇。

聯邦當局正在調查沃爾特控制的兩家壽險公司。根據「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，兩家公司將約160億至210億美元（約新台幣5100億至6700億元）貸給與沃爾特或其控股公司TWG Global有關的企業，卻未申報為關係人交易。

依照規定，保險公司必須揭露這類關係人交易，以防利益衝突並保障保戶及保險公司的財務健全。沃爾特否認不法，目前沃爾特及旗下企業相關人士都未遭起訴。國際信用評等機構「惠譽信評」（Fitch Ratings）指出，截至去年底，其中一家壽險公司Delaware Life的這類貸款，占公司投資資產40%，比率是惠譽評估的北美壽險公司中最高。

沃爾特去年以100億美元買下湖人，上週同意以125億美元出售多數股權給前迪士尼執行長艾格（BobIger）及創投人士庫許納（Joshua Kushner）。沃爾特沒有說明出售湖人是否與聯邦調查有關。道奇總裁兼股東卡斯坦（Stan Kasten）表示，湖人交易「與道奇沒有關係」，球隊目前沒有任何改變，也沒有考慮改變。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說，他沒有聽說球隊所有權將有變動。

洛時引述專家指出，判斷道奇是否會出售，目前這個時間點仍太早，但也不能完全排除出售的可能。德州大學奧斯汀分校法律教授葛拉納托（AndrewGranato）表示，目前尚不清楚沃爾特是否會出售道奇，但考量他近期財務交易的速度與規模，加上聯邦調查及外界壓力，不能排除出售的可能。

華盛頓大學聖路易分校運動商業學程主管瑞許（Patrick Rishe）則認為，沃爾特掌舵期間，道奇戰績與營收俱佳，目前仍不清楚金融調查的嚴重程度。沃爾特2012年領導投資集團，以21.5億美元買下當時破產的道奇。沃爾特入主後，道奇拿下3座世界大賽冠軍及12次分區冠軍。洛杉磯時報引述業界人士估計，道奇如果出售，價格可能達100億至130億美元（約新台幣3190億至4150億元）。