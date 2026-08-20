MLB／吉力吉撈「折射砲」才惹議 阿隆索又遇標竿判決！棒球科技為何還解決不了？

棒球科技發展至今，已經可以精確計算一顆球的擊球初速、飛行距離、旋轉與完整軌跡，甚至大聯盟都已經導入鷹眼系統協助好壞球判定，然而當飛球高高越過全壘打標竿上方時，「到底是界內還是界外？」竟然仍可能沒有一個百分之百明確的答案。

金鶯今日主場以3：5不敵洋基，其中7局下「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）一顆原本可能改變整場比賽的超前全壘打，最終被判定為界外球，即使經過重播審查仍維持原判，也讓金鶯全隊相當不滿。

巧合的是，就在幾天前的中職賽場，味全龍吉力吉撈．鞏冠同樣有一顆飛向左外野標竿上方的爭議飛球，只不過當時場上裁判判定界內，經過樂天桃猿提出重播輔助判決後仍維持原判，最終成為一發滿貫全壘打。

兩顆極為相似的爭議飛球，一顆成為滿貫砲，一顆卻只是一記「很長的界外球」，也再次凸顯現行重播判決制度面對「飛越標竿上方」的球時，可能存在的技術盲點。

阿隆索今日的爭議發生在7局下，當時金鶯與洋基戰成3：3平手，2出局後阿隆索面對洋基左投海崔克（Brent Headrick）第一球就逮中一顆84英里滑球，一棒轟向左外野。這顆球擊球初速高達107.1英里，Statcast預估飛行距離410英尺，而且飛行高度直接超過左外野全壘打標竿。

事實上，阿隆索第一時間也認定自己完成超前全壘打，一路沿著一壘線看著飛球，甚至已經丟掉球棒準備繞壘，沒想到三壘審最終卻比出界外手勢，金鶯也隨即要求重播審查。

從其中一個沿著邊線拍攝的重播角度來看，這顆球似乎從黃色標竿的界內側飛過，就連金鶯休息區內取得的Hawk-Eye球體追蹤資訊，同樣讓球隊相信這應該是一發全壘打。然而經過長時間檢視，大聯盟重播中心最終仍宣布「維持原判」。

值得注意的是，大聯盟並不是「確認」這顆球就是界外，而是認為所有可用重播角度，都無法提供足夠明確的證據證明飛球是在界內側離開球場，因此無法推翻三壘審原本的界外判決。

阿隆索透露，自己得到的解釋是，如果想要推翻場上判決，需要2個攝影角度能夠提供足夠證據，但真正能夠清楚判斷這顆球界內、界外的畫面，卻只有沿著邊線拍攝的角度。

「從影片來看，那個沿著邊線拍攝的角度，我看到球是在黃色標竿的右側，所以我認為那是一顆界內球。但我被告知，如果要推翻場上的判決，需要2個攝影角度確認。問題是，最好的角度、唯一真正能看出這顆球到底界內還是界外的，就是沿著邊線的畫面，卻沒有其他攝影機角度可以佐證。」

最後阿隆索只能回到打擊區，並在2球後遭到三振，更殘酷的是，洋基緊接著就在8局上攻下2分，以5：3取得領先並一路守到最後，原本可能讓金鶯取得4：3領先的「全壘打」，最終成為整場比賽最大的轉折點。

有趣的是，類似的畫面幾天竟然才剛剛在台灣出現。

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠1局下敲出滿貫全壘打。記者余承翰／攝影 余承翰。

味全龍15日面對樂天桃猿，首局就在滿壘情況下輪到吉力吉撈打擊，他將球掃向左外野標竿附近，飛球同樣高高飛過標竿區域。

當時裁判第一時間判定界內，形成滿貫全壘打，樂天隨即提出重播輔助判決，但經過審查後仍維持原判，味全也靠著這發滿貫砲取得4：0領先，最終以9：3贏球。

就連吉力吉撈本人都坦言，自己第一時間其實無法完全確定，「我是先看是不是界外？嗯？嗯？界內～」

吉力吉撈表示，自己知道飛行距離一定足夠，因此真正注意的是球最後旋轉出去的方向，「就是在看球旋的角度，最後也沒看清楚，是看回放才知道。」

但吉力吉撈隨後一句「它有一個折射，所以問題不大，對我來說」，更意外成為網路熱門話題，大批球迷針對「折射」一詞開玩笑，甚至出現「折射系打者」、「物理老師要暴動了」等留言。

然而撇開用詞玩笑，真正值得討論的其實是吉力吉撈與阿隆索這兩顆球背後相同的判決難題，因為當飛球高度超過實體標竿，裁判真正需要判斷的是：「如果把標竿無限向天空延伸，這顆球究竟從延伸線的哪一側飛過？」

現實是，這件事情單靠人眼本來就極為困難，更關鍵的是，現行重播制度很多時候解決的並不是「這顆球究竟界內還是界外」，而是另一個問題：「現有證據是否足以推翻場上的原始判決？」

也因此，假設一顆高度、軌跡都極為接近的飛球，裁判第一時間判定界內，只要重播無法證明它一定界外，結果就可能維持全壘打；反過來，如果裁判第一時間判界外，而重播同樣無法證明它一定界內，結果也可能維持界外。

當然，這並不代表吉力吉撈的滿貫砲一定是界外，也不代表阿隆索的飛球一定就是全壘打，真正的問題反而是「科技」能不能提供一個足以消除爭議的答案？

對此，阿隆索賽後就直接提出改善方案，「我們有Hawk-Eye。就像美式足球，他們在達陣區角落有攝影機，可以沿著達陣線直接拍攝。我覺得我們完全可以使用雷射，或者設置一台垂直向上的攝影機。我們擁有所有這些科技、分析系統以及資金，我真的不知道為什麼不能這麼做。」

金鶯總教練阿爾巴納茲（Craig Albernaz）也同樣難以理解，「現在已經是2026年了。有些球隊甚至已經在iPad上使用AI，其他運動也會利用球體追蹤資料處理可以挑戰的判決，我不明白為什麼我們不能這麼做。」

金鶯36歲先發右投巴塞特（Chris Bassitt）的批評則更加直接，「我們到了2026年竟然還沒有科技可以真正告訴大家，『嘿，這顆球到底是界內還是界外』，這真的太瘋狂了。」

當被問到為什麼大聯盟沒有增加相關設備時，他甚至直言，「因為那需要花錢。就這樣，真的就只是這樣。」

也因此，從幾天前吉力吉撈的爭議滿貫砲，到今日阿隆索可能遭到「沒收」的超前全壘打，兩起事件真正值得討論的，或許已經不是裁判究竟有沒有判錯，而是當科技已經能夠告訴我們一顆棒球幾乎所有數據時，棒球是否也該建立一套真正能夠判斷「標竿延伸線」的科技系統？

否則下一次再出現相同的飛球，結果可能依舊不是由科技直接告訴所有人「它到底是界內還是界外」，而是再次回到那個最熟悉、也最容易留下爭議的答案，「沒有足夠證據推翻，因此維持原判。」