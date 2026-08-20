MLB／不跑壘遭球迷噓爆！紅襪康崔拉斯「摀耳挑釁」：如果你是真正懂的球迷……

紅襪今日在主場延長賽以6：7不敵響尾蛇的比賽中，10局下34歲的康崔拉斯（Willson Contreras）敲出滾地球並沒有全力跑向一壘，隨即遭自家球迷噓聲伺候，但康崔拉斯不僅用手摀著耳朵做出「再大聲一點」的動作，賽後更被目擊與休息區後方的球迷爆發激烈口角。

根據《MassLive》記者柯提洛（Chris Cotillo）報導，康崔拉斯回到休息區後轉身面向觀眾席，與坐在休息區後方的一名球迷展開一段相當漫長且情緒激動的爭論。

「康崔拉斯轉身面向觀眾席，與休息區後方的一名球迷進行了一段很長、情緒相當激動的爭論。」

現場目擊者透露，包括杜蘭（Jarren Duran）在內的其他紅襪球員後來也牽涉其中。康崔拉斯與該名球迷持續隔空互嗆，一度準備走進球員休息室通道，但比賽結束後又再次返回，繼續與對方交談，最後甚至向球場保全指出該名球迷。

不過等到賽後面對媒體時，康崔拉斯的情緒已經冷靜許多。一開始他還開玩笑表示，那名球迷只是「想約自己出去吃晚餐」，隨後才認真解釋自己為什麼沒有全力跑壘。

「我不可能為了一顆滾地球跑壘，然後把自己弄受傷。如果你是真正的球迷，而且你了解棒球，那根本沒有理由要求我在這種情況下衝出打擊區。我現在不是百分之百健康，我們其實從來都不會是百分之百，但我正在保護自己的腿。」

「如果真的需要跑，我就會再多逼自己一點；如果不需要，我的總教練支持我。我已經跟他談過，他允許我做任何需要做的事情來保護自己的腿，就是這樣。我根本不在乎。」

事實上，這已不是康崔拉斯第一次因「沒有全力跑壘」遭到紅襪球迷噓聲。不到2周前，他就曾因為類似情況遭到主場球迷強烈不滿。

康崔拉斯之所以對這次噓聲反應如此強烈，正是自己不到2周前才針對同樣的事情公開解釋過，因此以為紅襪球迷這次能夠理解，但當被問到這些事情是否會改變自己對波士頓以及紅襪球迷的看法時，康崔拉斯立刻連說多個「不」。

「不、不、不、不、不、不、不、不。這完全不會改變我的心態，也不會改變我對波士頓或這裡球迷的想法。我認為自己現在就在最適合打棒球的地方。如果我是百分之百健康，他們根本不會噓我，因為我一定會全力跑向一壘。只要想到波士頓，我每一次都還是會起雞皮疙瘩。我就在對的地方，我就在對的地方。」

當記者詢問，再次聽見主場球迷噓聲是否讓他感到意外時，康崔拉斯也毫不猶豫回答，「當然，是的。如果你是一個聰明的球迷，你就知道現在發生什麼事情。我不會找藉口，因為這根本不是藉口，這是真實存在的狀況，而我只是想撐著繼續比賽。」

「我想盡可能留在場上，尤其是在球季的這個時間點，每一場比賽都很重要。對我來說，能夠為球隊、為隊友繼續留在比賽裡真的非常重要。」

「我們每一個人都正在跟一些問題對抗。我們是人，不是機器人。我也希望自己是機器人，這樣身體就完全不會感覺到疼痛。但這就是棒球，你只能繼續抬起頭，然後繼續向前走。」

此外，康崔拉斯透露自己的腿部狀況原本已經逐漸改善，但前一晚為了接球進行伸展動作時，又再次讓腿部出現不適，因此賽前就已經告知代理總教練崔西（Chad Tracy），自己可能沒有辦法百分之百全力跑動。