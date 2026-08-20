MLB／「令和怪物」明星賽後脫胎換骨！總教練羅伯茲盛讚：還不是完成品

道奇24歲日本右投「令和怪物」佐佐木朗希今日洛磯「打者天堂」庫爾斯球場，雖然最終因牛棚未能守住領先無緣勝投，但他仍繳出5局失2分、6次三振的穩定內容。更值得注意的是，朗希明星賽後彷彿脫胎換骨，近6場先發防禦率僅2.31，與明星賽前的5.33形成強烈反差，也讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言，「他還不是完成品，但和去年相比，已經進步非常多。」

佐佐木朗希此役總用99球完成5局，被敲出7支安打、失掉2分，送出6次三振以及1次保送，最快球速來到100.3英里（約161.4公里），賽後本季防禦率下降至4.42。

雖然朗希幾乎局局都讓洛磯打者上壘，7支安打也是他明星賽後單場被敲最多安的一次，同時是進入8月以來首次未能投滿6局，但真正形成強勁擊球的次數僅有5次，並沒有讓對手製造太多高品質攻擊。

此外，朗希此役99球當中有73顆好球，不僅好球率接近74%，73顆好球更創下他大聯盟生涯單場新高。

朗希全場使用39顆指叉球、34顆四縫線速球以及26顆滑球，合計製造多達18次揮空。其中過去最受矚目的指叉球反而不是此役最有效的決勝武器，滑球單場製造8次揮空，高於指叉球的7次以及四縫線速球的3次。

尤其庫爾斯球場位處高海拔，空氣較稀薄，除了飛球更容易形成長打之外，變化球的位移也可能受到影響。朗希賽後坦言，自己今日最招牌的指叉球確實沒有達到理想狀態。

「就今天來說，我覺得指叉球的下墜幅度不是很好。我認為滑球在關鍵時刻發揮了很棒的效果，尤其是在2好球之後，能夠把它當成決勝球製造揮空，這一點非常好。」

除了變化球的調整之外，朗希此役另一個明顯改善之處就是控球。

他前一場面對釀酒人曾投出追平生涯最多的5次保送，但今日面對洛磯只出現1次保送，全場更有高達87%的首名打者形成首球好球。即使只有約42%的球真正進入好球帶，仍透過大量引誘球製造18次揮空以及13顆被主審判定的好球。

朗希賽後也透露，自己現在比起過去不斷把注意力放在投球機制上，已經更能真正專注於「如何解決打者」。

「現在我已經可以把注意力放在他們要求我投的球路上，所以我不再只是一直專注於投球機制，而是可以把注意力放在整體比賽策略上。」

朗希此役唯一失分出現在4局下。當時洛磯攻占二、三壘，阿馬多（Adael Amador）敲出飛往左外野的平飛球，道奇左外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）第一時間判斷落點與移動路線出現問題，最終未能完成接殺，形成帶有2分打點的二壘安打。

面對朗希明星賽後愈來愈穩定的表現，羅伯茲也給予高度肯定，「他對我們來說一直都非常出色。朗希還不是一個完成品，但和去年相比，他已經進步非常多。從明星賽休息後的數據來看，他的表現非常出色。」

羅伯茲尤其滿意朗希在庫爾斯球場沒有受到特殊環境影響，仍然敢於使用自己的主要武器攻擊打者。

「我認為他今晚的速球很好，指叉球也很好，而且他沒有因為高海拔環境而退縮。這場比賽確實有點辛苦，讓他的用球數來到99球，但他能夠撐過第5局，讓我們後續在牛棚調度方面處於更好的位置。」

而從數據來看，羅伯茲所說的「明顯進步」也確實反映在朗希明星賽前後截然不同的成績上。

明星賽前，朗希16場先發防禦率高達5.33；明星賽後至今6場先發則取得2勝，合計35局僅繳出2.31防禦率，送出34次三振、13次保送，逐漸找回外界過去期待的壓制力。