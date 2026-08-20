MLB／道奇牛棚再失火延長賽橫掃洛磯！朗希5局6K壓制「打者天堂」

道奇今日作客洛磯進行3連戰最終戰，儘管一度取得4分領先，卻在比賽後段遭到追平，雙方一路鏖戰至延長賽，道奇最終靠著弗里曼（Freddie Freeman）10局上敲出超前高飛犧牲打，加上貝茲（Mookie Betts）單場「3安猛打賞」、包含全壘打以及關鍵保險分打點，終場以6：4擊敗洛磯，客場3戰全勝完成橫掃。

此役道奇連續第3場率先得分，2局上貝茲先靠著內野安打上壘，2出局後塔克（Kyle Tucker）與剛從傷兵名單回歸不久的34歲工具人赫南德茲（Kike Hernandez）接連敲出安打，幫助道奇先馳得點取得1：0領先。

進入第4局，道奇打線也再次突破，貝茲率先逮中弗里蘭（Kyle Freeland）的球，一棒轟出陽春全壘打，將領先擴大至2：0。這不僅是貝茲本季第16轟，也是他生涯面對弗里蘭敲出的第4發全壘打，更是自2023年6月28日以來，睽違超過3年再次在庫爾斯球場開轟。塔克隨後補上安打，完成個人本場第2安，接著赫南德茲更直接將一顆球高高掃向左外野，最終飛越全壘打牆形成2分砲，道奇瞬間將領先擴大至4：0。

值得一提的是，這是赫南德茲傷癒歸隊後的首發全壘打，同時是本季第2轟以及第5分打點，本季2發全壘打都是從今天洛磯先發左投弗里蘭手中敲出。

最終弗里蘭只投66球就提前退場，根據《Denver Gazette》記者哈維（Kevin Harvey）報導，弗里蘭是因為頸部緊繃退出比賽。

6局下，道奇推出今日從傷兵名單回歸的34歲右投史都華（Brock Stewart）成功上演3上3下，其中送出2次三振。

不過原本握有4：2領先的道奇，7局下卻遭到洛磯追平，左投維西亞（Alex Vesia）在抓到2出局後，卻用4顆球保送麥卡錫（Jake McCarthy），接著被莫尼亞克（Mickey Moniak）轟出右外野方向2分全壘打，本季第20轟出爐，洛磯瞬間將比分追成4：4。

接下來道奇牛棚崔爾（Jack Dreyer）與哈特（Kyle Hurt）分別守住8、9兩局，雙方正規9局打完仍以4：4戰平，只能進入延長賽。

10局上採取突破僵局制，道奇終於再次展開攻勢。赫南德茲率先敲出左外野安打，形成一、三壘有人，接著前面單場吞下3次三振的弗里曼敲出高飛犧牲打，將突破僵局跑者帕赫斯（Andy Pages）送回本壘，以5：4重新取得領先。

隨後貝茲再次站了出來，敲出中外野方向安打，再送回一分重要保險分，將領先擴大至6：4，同時完成個人單場「3安猛打賞」。

近期陷入嚴重低潮的塔克此役同樣有明顯回溫，單場敲出2支安打，是除了貝茲以及赫南德茲之外，道奇此役另一名完成至少雙安的打者。

10局下，道奇則將2分領先交給近期正式接掌終結者位置的史考特（Tanner Scott），只用2球就迅速抓下前2個出局數，最後再以7球三振貝克（Jordan Beck），演出完美3上3下，成功收下本季第18次救援成功，也正式替這場延長賽畫下句點。

至於今日先發登板的「令和怪物」佐佐木朗希，在「打者天堂」聞名的庫爾斯球場再次延續明星賽後逐漸回穩的投球內容，總計用掉99球，主投5局被敲出7支安打，僅失2分，另外送出6次三振、僅有1次保送。儘管被是自明星賽後單場被敲最多安的一次，同時也是進入8月以來首次沒有投滿6局，但真正形成強勁擊球的次數只有5次，並沒有讓洛磯打線製造太多高品質攻擊。

更值得注意的是朗希此役的控球內容。全場99球當中有高達74%形成好球，儘管只有42%的球真正進入好球帶，卻成功製造18次揮空以及13顆被主審判定的好球。

不僅如此，朗希首球好球率更高達87%，面對出棒相當積極的洛磯打線，多次提前取得球數領先，也讓他即使身處球路位移較難掌握的高海拔環境，仍能將失分控制在最低程度。

朗希此役失掉的2分則來自一顆飛往外野的飛球，赫南德茲（Teoscar Hernandez）在判斷落點時沒有掌握好第一時間的路線，最終未能完成接殺，也讓洛磯把握機會拿下2分。經過這場比賽後，朗希本季防禦率進一步下降至4.42，最近7場先發更繳出2.63防禦率。

道奇全場敲出11支安打，最終道奇以6：4擊敗洛磯，此系列賽3場比賽更攻下24分，3連戰全部拿下。道奇本季面對洛磯最終取得10勝3敗，其中分別在主、客場各完成一次系列賽橫掃，更重要的是，隨著釀酒人今日敗給水手，道奇與國聯最佳戰績之間的差距也縮小至僅剩1.5場勝差。

道奇明日將獲得一天休兵日，接著回到主場迎接海盜的3連戰，首戰預計由山本由伸先發，對決海盜年輕右投錢德勒（Bubba Chandler）。