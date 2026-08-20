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MLB／才投3局無失分仍遭3度DFA！道奇替葛拉斯諾回歸清40人名單

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇今日將右投赫南德茲指定讓渡，史都華則重新加入大聯盟牛棚，為即將回歸的葛拉斯諾騰出空間。 美聯社。
道奇今日將右投赫南德茲指定讓渡，史都華則重新加入大聯盟牛棚，為即將回歸的葛拉斯諾騰出空間。 美聯社。

道奇今日在作客洛磯系列賽最終戰前，將右投赫南德茲（Jonathan Hernández）指定讓渡（DFA），34歲右投史都華（Brock Stewart）則移出傷兵名單，重新加入大聯盟牛棚。不過這次人員異動除了讓史都華回歸之外，還有另一層重要意義。

隨著赫南德茲遭到DFA，道奇40人名單也正式空出一個位置，而這個位置很可能就是為了預計今日代表3A奧克拉荷馬市先發的葛拉斯諾Tyler Glasnow），儘管目前他仍在60天傷兵名單，但若接下來復健進度一切順利，預計最快下周就能重新加入道奇先發輪值。

至於史都華上一次替道奇登板已經是7月29日面對水手，隨後因為右肩不適在8月1日進入傷兵名單，至今一共缺席18場比賽。

值得注意的是，這已經是史都華本季第3度進入傷兵名單。他開季就因肩膀手術後的復健缺席前36場比賽，回歸後又因左腳骨刺再次缺席40場，如今又因右肩不適休養將近3周，整個賽季始終受到不同傷勢影響。

本季至今史都華14場登板、累積14.2局，史都華繳出2.45防禦率，預期防禦率（xERA）更只有2.09，送出14次三振、5次保送，另外還有1次救援成功。

值得一提的是，史都華其實與道奇淵源相當深，早在2014年選秀會就被道奇以第6輪選中，正式展開職業生涯。此後先後效力過道奇、藍鳥以及雙城，大聯盟生涯累積10勝6敗、防禦率4.34，201.1局投球送出204次三振。

為了替史都華騰出大聯盟26人名單位置，道奇則將30歲右投赫南德茲指定讓渡，而這已經是他本季第3度遭到DFA。

赫南德茲最近一次登板是在面對釀酒人的比賽，當時他在道奇2：6落敗的比賽中完成3局無失分，但即使交出不錯內容，最終仍成為這波牛棚調整下被移出名單的人選。

本季赫南德茲一共替道奇出賽16場，累積25.1局，防禦率5.68、xERA為4.33，送出22次三振以及13次保送。

赫南德茲大聯盟生涯則曾效力遊騎兵、水手以及道奇，6個賽季合計取得13勝8敗，178.1局投球繳出4.49防禦率以及172次三振。

MLB 葛拉斯諾 道奇 赫南德茲 牛棚 洛磯 大聯盟 Tyler Glasnow

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