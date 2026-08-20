MLB／道奇塔克終結漫長安打荒！羅伯茲暖心守護：你不是一個人

道奇季前砸下重金簽下的塔克（Kyle Tucker）在昨日7：6擊敗洛磯的比賽中終於敲出二壘安打，不僅是他自8月12日面對皇家後的第一支安打，更是自8月10日以來首支長打及打點。對於先前面臨「打守兩端」低迷的塔克，總教練羅伯茲（Dave Roberts）不僅沒有責怪，反而希望塔克知道自己並不是一個人。

羅伯茲特別提到昨日一個讓他相當開心的打席。當時二壘有人，塔克原本只是希望把跑者推進，沒有刻意追求自己的安打或長打，結果最後反而獲得回報，敲出一支二壘安打。

「昨天有一件事情真的讓我非常興奮，他的隊友們也都非常開心。當時二壘有人，他唯一想做的事情就是把跑者推進，結果最後他反而得到回報，敲出二壘安打。我認為，當你開始單純為了贏球而打，把自己的個人表現從腦袋裡拿掉，希望這樣能夠減輕一些焦慮以及挫折感。」

「是啊，我的意思是，他這輩子大概從來沒有像現在這樣掙扎過。」羅伯茲補充道。

事實上，以塔克近期的低迷表現而言，羅伯茲坦言最簡單的處理方式，就是直接把他移出先發陣容，然而他並不打算這麼做：「我很喜歡塔克昨天展現出來的活力。我認為對我來說，最簡單的事情就是不要讓他上場。但是對我而言，我能夠做的一件事情、一種向他表達支持的方式，就是繼續讓他上場比賽。我認為他能夠給我們最大的贏球機會。」

不僅如此，羅伯茲接受《MLB Network Radio》訪問時，也再次談到塔克目前的掙扎，坦言從一些場上細節已經可以明顯看出，他現在的心理狀態並不好。

「我想對他來說，我最想傳達的訊息就是：你不是一個人。」

羅伯茲接著提到塔克日前對洛磯發生的守備失誤。當時一顆原本有機會正常接殺的飛球，塔克卻一路等到球幾乎落到鞋面高度才試圖接球，最後形成失誤。在羅伯茲眼中，真正值得注意的並不只是「漏接」本身，而是塔克處理這顆球時呈現出的猶豫。

「當你一直等到球已經來到鞋面的位置才去接，最後還把它漏掉，這其實就是一個訊號，代表你的心理狀態並不在一個好的位置。你知道，球員漏接飛球這種事情一直都會發生。它確實不應該發生，但就是會發生。可是當你等到球已經這麼低才去接，就代表你真的非常沒有把握，對吧？」

這種「不確定感」，羅伯茲認為同樣已經延伸到塔克的打擊端。

「從他的打席中也可以看到那種猶豫不決。對我而言，我只是希望他走上球場之後，可以開始期待好的事情會發生，然後放輕鬆、自在地去比賽。」

至於塔克本季低迷至今，羅伯茲也清楚要在最後階段把成績拉回過去明星級水準並不現實，因此現在球團真正希望看到的，已不是塔克執著於自己的個人成績，而是重新把注意力放回「如何幫助道奇贏球」。

「你今年已經不可能再打出.900的OPS了，但你知道，每一天就是上場，然後想辦法幫助我們贏下比賽。」

塔克休賽季以4年2.4億美元（約新台幣76億6442萬元）自由市場頂級球星身分加盟道奇，更成為以實際平均年薪計算的大聯盟史上最高薪球員，原本被期待能徹底解決道奇近年一直無法找到穩定第3名外野手的問題。

然而本季至今，塔克的WAR僅有0.1，不僅是個人菜鳥賽季以來最低，更是目前道奇固定先發球員中最低；除了打擊端遲遲無法恢復過去水準之外，守備問題也逐漸浮現。