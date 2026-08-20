MLB／道奇終結者正式換人！羅伯茲盛讚史考特擁有「超能力」

隨著道奇終結者迪亞茲（Edwin Diaz）因頸部發炎進入15天傷兵名單，道奇季末衝刺階段的終結者人選也正式出現變化。總教練羅伯茲（Dave Roberts）今日明確表示，以目前的投球狀態來看，史考特（Tanner Scott）就是球隊現階段最好的後援投手，並將他定位為道奇終結者，甚至認為史考特擁「超能力」。

史考特昨日用實際表現守住球隊勝利，雖然過程並不輕鬆，但最終在道奇7：6擊敗洛磯的比賽中完成4個出局數的救援。

羅伯茲對此表示，「以他現在、今天的球威來說，這是他今年整季最好的狀態。現在很容易就能說，他是我們最好的後援投手，也是表現最穩定的後援投手。我當然把他視為我們的終結者。」

對於史考特今年重新找回身手，羅伯茲也給予高度肯定，「史考特從來不會抱怨，他永遠都準備好了，永遠都想上場投球、想幫助自己的隊友以及球隊。尤其考慮到他去年經歷的一切，如今他能夠重新回來，把一切導回正軌。」

事實上，史考特去年加盟道奇時原本就被視為球隊的終結者人選，他在2024年合約年先後效力馬林魚與教士，整季繳出防禦率1.75以及22次救援成功的頂級成績，也因此獲得道奇開出的4年7200萬美元大約。

沒想到加盟道奇第一年卻完全走樣，2025賽季防禦率暴增至4.74，更出現多達10次救援失敗；25.2%的三振率寫下生涯最低，4.6%的全壘打率則創下生涯最高。

不過經過一個賽季的掙扎後，史考特今年終於重新找回過去的壓制力。羅伯茲認為，當史考特處於正常狀態時，本身的球威從來不是問題。

「當他的狀態正確時，快速球可以來到96至98英里，而且他還有一顆非常出色的滑球。」

除了球威之外，羅伯茲甚至認為史考特真正的「超能力」，是他幾乎不會讓外界發生的事情影響自己的情緒。

「我認為史考特的超能力，就是他真的不太會讓任何事情影響自己的情緒。你甚至可以說，他原本就可以是終結者，也本來就應該是終結者。只要他踏上球場，任何事情都影響不了他。」

身處以「打者天堂」聞名、外野遼闊且比賽環境特殊的庫爾斯球場，史考特同樣表示自己並沒有因此改變心態。

「我試著完全不要去想那些事情，我就是把它當成一般的情況來面對。」

此外，迪亞茲今日針對右側頸部不適接受MRI檢查，結果沒有發現任何結構性問題，羅伯茲更將結果形容為「最好的情況」。目前迪亞茲仍沒有明確的復出時間表，但最快9月仍有機會重新回到球隊。

至於屆時迪亞茲回歸後究竟會擔任什麼角色，目前仍有待決定。至少在道奇準備朝連續第3座世界大賽冠軍發起衝擊的現階段，羅伯茲已經給出明確答案，球隊9局的關門重任將優先交到史考特手中。

史考特本季19次救援機會拿到17次成功，目前防禦率2.32、WHIP僅0.93，最近5次登板合計4局也只失掉1分自責分。