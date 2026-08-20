MLB／道奇狄亞茲MRI結果出爐！羅伯茲透露：最理想的情況

道奇終結者狄亞茲（Edwin Diaz）昨日因頸部發炎被放進傷兵名單，考量到他本季已多次受到傷勢影響，加上近期投球狀況持續低迷，一度讓外界擔心是否又出現更嚴重的身體問題。不過今日檢查結果出爐，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也終於帶來好消息。

根據《California Post》記者哈里斯（Jack Harris）報導，羅伯茲透露，狄亞茲接受核磁共振後，頸部沒有發現其他異常，結果幾乎已經是「最好的情況」。按照目前規劃，狄亞茲接下來將暫停投球幾天，讓頸部獲得休息，之後再依照身體反應決定下一步。

「狄亞茲今天看完醫生後，得到的是『最理想的診斷結果』。沒有發現任何異常，所以這是好消息。MRI非常乾淨。」

然而羅伯茲表示，雖然檢查沒有發現問題，但不代表狄亞茲的頸部不適不存在，因此接下來仍會持續接受治療，同時暫時停止投球，讓頸部獲得充分休息。

「這並不能改變他頸部確實有不舒服感覺的事實。我們還是會繼續處理這個問題，並讓他在投球方面休息一下。他會停止投球幾天，然後我們再看看他到時候感覺如何。」

狄亞茲此次正式被放進傷兵名單的理由是「頸部發炎」，不過在他前往洛杉磯接受專科醫師檢查前，球隊內部一度懷疑傷勢可能與斜方肌周圍區域有關。經過核磁共振以及進一步檢查後，目前結果更傾向於肌肉問題，而不是神經相關傷勢，這也讓球隊稍微鬆了一口氣。

羅伯茲解釋，狄亞茲先前其實已經感覺到頸部有些緊繃，但真正讓球隊決定進一步檢查的，是日前比賽中突然出現一種過去沒有感受過的不適。

「我想他之前一直都有感覺到頸部緊繃，但前幾天晚上出現的那種感覺，是他以前從來沒有遇過的，這才真正讓我們停下來仔細檢查。」

至於狄亞茲究竟需要休息多久，羅伯茲坦言目前還沒有精確時間表，不過依照目前的檢查結果來看，預計暫停投球的時間可能只有幾天。

「我現在還不知道確切多久，但我猜大概只會是幾天。」

現年32歲的狄亞茲休賽季與道奇簽下3年6900萬美元（約22億新台幣）合約，原本被寄予厚望接掌球隊終結者位置，但受到傷勢以及狀態起伏影響，本季至今僅登板16場，，7次救援成功，防禦率為11.85，每局被上壘率2.56，被打擊率0.385。

日前道奇11：5擊敗洛磯的比賽中，狄亞茲更是在球隊帶著9分領先的情況下登板，沒想到仍被敲出4支安打、投出1次觸身球，一口氣失掉3分才結束比賽。

更令人擔心的是，狄亞茲該場最後一顆快速球測得僅93英里，儘管其他快速球大多仍維持在96至98英里，無法確定93英里的讀數是否準確，但隔天他隨即因頸部發炎進入傷兵名單，也讓外界更加關注他的健康狀況。