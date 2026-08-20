MLB／跑打守俱佳！李灝宇對決賽揚強投史肯斯敲安 三度上壘跑回2分

老虎隊前進匹茲堡對決海盜隊3連戰最後一場比賽，台灣內野手李灝宇先發上陣，對決海盜賽揚強投史肯斯（Paul Skenes）首打席就敲安，單場還選到2次保送上壘、跑回2分，跑、打、守都有好表現，但終場海盜以3：4遭逆轉吞敗。

李灝宇今天擔任老虎隊先發第9棒、三壘手，3局上李灝宇率先上場，首打席面對史肯斯，抓第2球、97.3英里（約156.6公里）的速球掃成右外野方向的安打，也是全隊首安。接著隊友凱斯（Colt Keith）再敲安打，李灝宇靠積極跑壘一舉攻上三壘，隨後藉由高飛犧牲打回到本壘跑回追平分。

5局上李灝宇在二壘有人時上場打擊，與史肯斯纏鬥8球選到保送上壘，接著海盜靠托瑞斯（Gleyber Torres）、麥高尼格爾（Kevin McGonigle）的2支連續安打敲回2分超前比數，李灝宇再跑回分數。

李灝宇接著在7局上面對海盜後援投手多瓦爾（Camilo Doval）再次選到四壞球保送上壘，9局上則面對蒙戈馬利（Mason Montgomery）100.2英里（約161公里）的伸卡球揮空遭到三振。

李灝宇單場2支1，選到2次四壞球保送上壘，還替球隊跑回2分，打擊率2成76，整體攻擊指數（OPS）0.743；守備零失誤還有精彩表現，4局下一、二壘有人時，面對里歐洛（Jared Triolo）擊出的三壘滾地球，自己踩壘後傳一壘策動雙殺。

史肯斯此戰僅投4.1局，被敲4支安打，但投出4次保送，送出5次三振，失3分，無關勝敗，海盜隊佛羅雷斯（Rafael Flores Jr.）7局下轟陽春彈將比數追成1分差，9局下再開轟將比數扳平，接著洛伊（Brandon Lowe）在2出局後用再見陽春砲向老虎說再見。