MLB／李灝宇對賽揚強投史肯斯敲安、積極跑壘 惜老虎遭逆轉

台灣好手李灝宇今天面對美國職棒頂級強投、去年賽揚獎得主史肯斯，不僅敲出安打，更展現積極的跑壘態度，為球隊貢獻分數。可惜李灝宇所屬的老虎隊終場被海盜隊逆轉。

李灝宇效力美國職棒底特律老虎隊，今天擔任先發三壘手、第9棒，客場出戰匹茲堡海盜隊，對方派出明星投手史肯斯先發。

史肯斯（Paul Skenes）年僅24歲，已經是美國棒壇公認的頂尖投手，去年以全票獲選年度最佳投手「賽揚獎」。

老虎隊前2局無法攻下分數，第3局突破史肯斯的封鎖，李灝宇扮演關鍵角色。

李灝宇率先打擊，敲出一壘安打上壘之後，下一棒凱斯（Colt Keith）敲出左外野落地的平飛一壘安打。李灝宇從一壘起跑之後，繞過二壘沒有停留，一路衝上三壘，讓球隊靠著兩支一壘安打就攻占一、三壘。

隨後麥戈尼格爾（Kevin McGonigle）敲出外野飛球，形成高飛犧牲打，送回三壘上的李灝宇得分。老虎隊這局沒有再敲安，李灝宇的積極跑壘成為得分關鍵。

李灝宇面對史肯斯，首打席敲安、得分之後，第5局再度上場打擊，當時二壘上有隊友，李灝宇仔細選球，獲得四壞球保送，在隊友的推進之下，回到本壘得分。

他今天扮演9棒奇兵，2度面對史肯斯，2次上壘、2次得分。

史肯斯今天投4.1局，被敲4支安打、4次四壞保送，失掉3分。史肯斯退場之後，李灝宇面對海盜後援投手，一次四壞、一次三振。

老虎隊原本以3比2領先到第9局，但海盜隊在9局下用全壘打逆轉，佛羅雷斯（Rafael Flores Jr.）敲出追平轟，洛威（Brandon Lowe）接著擊出再見全壘打，海盜4比3逆轉，全場球迷陷入瘋狂。