MLB／PCA創史上首見紀錄！道奇教頭讚大谷找回自己、談MVP之爭

大谷翔平最近2場比賽敲出3發全壘打，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言大谷已經「找回自己」。小熊隊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）同樣上演2場3轟，羅伯茲對這場國聯MVP之爭有話要說。

大谷翔平第3局敲出本季第30轟，創下連6年單季至少30轟紀錄。對於這項紀錄，羅伯茲直呼：「真的非常非常了不起，首先你必須持續出賽，而且還一直維持高水準表現。」

羅伯茲接著說：「翔平在這個系列賽已經找回原本的自己，打席內容很好，該揮棒還是該放掉，判斷得很出色。不管變化球還是速球都能轟出全壘打，今晚則是把曲球打出去，只要他開始打起來，毫無疑問會替整條打線帶來巨大能量。」

阿姆斯壯是大谷連霸國聯MVP之路最大對手，昨天他敲出首打席全壘打和再見全壘打，今天又敲出首打席全壘打，成為大聯盟史上首位連2場比賽內，敲出2支首打席全壘打和1支再見全壘打的球員。

談到MVP競爭，羅伯茲表示，「我個人其實不會特別去想這件事。但阿姆斯壯讓這場競爭變得更有趣，我認為這對棒球界來說是很棒的事，他現在的表現絕對值得讚賞，中外野守備非常出色，打擊方面也繳出很驚人數據。而且老實說，如果有人能在後面追趕翔平、給他一些壓力，我覺得反而會讓翔平把自己變得更好。」