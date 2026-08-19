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MiLB／陳柏毓1A復健賽中繼2局 柯敬賢連6場敲安

中央社／ 記者蘇志畬台北19日電
陳柏毓重返投手丘，今天在1A進行復健賽。聯合報系資料照
陳柏毓重返投手丘，今天在1A進行復健賽。聯合報系資料照

在美國職棒匹茲堡海盜隊小聯盟（MiLB）體系打拚的陳柏毓重返投手丘，今天在1A進行復健賽，中繼2局、失5分；另外洛杉磯道奇隊1A的台灣野手柯敬賢則是連6場敲出安打。

陳柏毓今年3月代表台灣征戰世界棒球經典賽，返回美國後從2A出發但調整狀況不佳，在5月曾因傷休兵，6月在新人聯盟打了2場復健賽後，又進入60天傷兵名單，直到今天才回到賽場。

今天海盜隊1A對戰邁阿密馬林魚隊1A，陳柏毓在第4局登板中繼，開局雖是保送、安打，但連續3次三振凍結壘包，5局上遇到大亂流，單局被敲3支安打外加2次四壞保送、丟掉5分，被隆巴德（Jacob Lombard）轟出3分砲成為重傷害。

隨著海盜隊1A最終以13比12贏球，陳柏毓無關勝敗，首場復健賽2局被敲4支安打、失5分，另有4次三振、3次四壞保送。

洛杉磯道奇隊1A與西雅圖水手隊1A之戰，柯敬賢先發第4棒、右外野手，全場5打數1安打包含1次三振，賽後打擊率2成62；6局下敲出的三壘安打延續個人連6場敲安，並靠暴投跑回球隊第5分，只不過道奇隊因牛棚投手崩盤，最終以7比10遭逆轉。

陳柏毓 柯敬賢 復健

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