MLB／李灝宇回憶5年前和張育成對話 目標「不是」台灣最好球員！

老虎隊台灣內野手李灝宇昨天敲出本季第55支安打，超越張育成保持的台灣球員單季紀錄，單場5度上壘也創台灣球員紀錄。李灝宇接受「底特律新聞報」記者麥考斯基（Chris McCosky）訪問時，分享破紀錄後的想法。

報導提到，5年前張育成曾到台灣參加Nike訓練營，當時李灝宇也是參加者之一，李灝宇透露他和張育成當時的對話：「我那時候就一直跟他說，5年後我會來找你。」

如今李灝宇刷新張育成紀錄，也成為史上第一位單場5度上壘的台灣球員，麥考斯基看好李灝宇未來可能締造更多台灣第一，對此李灝宇表示，「其實我沒特別的感覺，我當然知道這些紀錄，網路上一直都會有人提到。我只是想好好競爭，目標不是成為最好的台灣球員，我想成為一名在美國也很出色的球員。」

當被問到替未來台灣球員樹立新標竿，是否很驕傲，李灝宇謙虛地說：「也沒有太多，這些紀錄就是打球自然累積出來的，現在有機會把紀錄繼續往前推，當然愈多愈好。」

2021年張育成單季9轟、39分打點、32得分。目前李灝宇已累積6轟、30分打點、21得分，這幾項數據是李灝宇接下來可能突破的台灣紀錄。