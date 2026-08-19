MLB／突然失蹤隊友全掛心 「卡仔」吐心聲：馬提是我們的家人

響尾蛇球星馬提（Ketel Marte）昨日「離奇缺席」對陣紅襪的比賽，隨後更遭球團放入限制名單。今日台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）受訪時對此坦言，馬提突然缺席確實多少影響了休息室裡其他球員的心情，因為大家都知道自己的隊友正面臨一些狀況。

「完全坦白地說，我認為比賽期間，確實有一些球員多少會想到這件事情、想到他。因為我們關心自己的隊友、關心自己的兄弟，也知道我們這個家庭裡的一員，正在因為某些事情而難受。」

卡洛爾將馬提形容為球隊「家人」的一員，也坦言在這樣的情況下，要球員完全不去想他的事情並不容易，「我認為這確實是其中一部分，但同時我們所有人都是職業球員。也許過去沒有遇過完全一模一樣的事情，但在我們的職業生涯中，也已經經歷過很多不同的狀況。我認為教練團做得非常好，他們確保我們所有人都能夠專注在比賽上。」

更令人意外的是，就連被認為是馬提在響尾蛇陣中最親近好友之一的明星游擊手培多莫（Geraldo Perdomo）也同樣表示]不知道發生了什麼事。

培多莫透露，自己當天曾傳訊息詢問馬提，但沒有獲得回應，「我傳訊息給他，問他到底發生了什麼事情，但他昨天沒有回我。」

直到今日培多莫再次傳訊關心馬提的左膝狀況，才終於收到回覆，「今天我就傳訊息問他的膝蓋感覺怎麼樣，因為我知道從明星賽休息期間開始，他的膝蓋就一直困擾著他。他告訴我感覺有一點不舒服，準備去接受MRI檢查，這就是我們之間的對話。」

事情到了今日則出現新的發展，根據《Arizona Republic》記者皮耶科羅（Nick Piecoro）報導，馬提目前將返回亞利桑那，針對自己的膝蓋接受核磁共振檢查，但即使最新消息顯示馬提確實存在膝蓋傷勢，仍無法確認這是否是他昨日沒有前往球場，以及被球團放進限制名單的真正原因。