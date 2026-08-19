MLB／「馬提失蹤案」真相竟是檢查膝傷？總教練強忍淚水回應現況

響尾蛇主力球星馬提（Ketel Marte）昨日原本已經隨隊前往波士頓，卻沒有在對紅襪的比賽現身球場，隨後更遭球團放入限制名單。然而事情到了今日又出現新的發展。根據《Arizona Republic》記者皮耶科羅（Nick Piecoro）報導，馬提目前正返回亞利桑那，針對自己的膝蓋接受核磁共振檢查。

事實上，馬提的膝蓋問題並非突然出現，馬提上周六就曾因為左膝痠痛提前退場，隔天更直接休戰，直到周一才重新回到先發陣容並鎮守二壘。

值得注意的是，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）今日進一步透露，自己昨日其實曾與馬提聯絡，希望了解究竟出了什麼狀況，卻沒有從對方那裡得到想要的答案，對於雙方之間「缺乏溝通」，他也感到有些意外。

當羅夫洛被直接問到，是否認為馬提本季還會再次披上響尾蛇球衣出賽時，他並沒有給出肯定答案，僅表示自己「希望如此」。

「我們需要他。就我而言，他是國聯最好的球員之一。我只是盡我所能地試著聯絡他，但得到的回應非常少。我就是很愛他、很關心他，他會沒事的。」談到馬提的情況時，羅夫洛甚至一度情緒激動、強忍淚水。

羅夫洛也坦言，馬提突然沒有出現確實讓球隊休息室充滿疑問：「身為棒球的總教練、教練以及老師，我們必須面對很多事情。有時候你會感到失望，有時候會覺得被辜負，但我們會想辦法一起度過。」

「這些球員都很堅強，也非常團結。我知道今天休息室裡不同時間點都有很多人在討論這件事情，大家都非常好奇。我們都很關心馬提，而當我們知道他沒事之後，我想所有人才真正放鬆下來，開始專注在比賽。」

「我認為我們需要重新調整方向、重新對齊，弄清楚每天的目標到底是什麼。昨天我們確實失去了一些專注，我不會說謊，那對所有人來說都是非常艱難的一天。但今天是新的一天。我們都盡可能好好睡了一覺，然後重新走進這個休息室，準備用我們最熟悉的方式去迎戰波士頓紅襪。」

不過經歷前一天的混亂後，羅夫洛也表示現在必須暫時將注意力從馬提身上移開，「我想他正在返回鳳凰城，準備針對左膝進行一些檢查，這是我被告知的消息。昨天我的注意力完全放在這件事情上，但現在，我的注意力是在休息室裡的這26名球員身上，這是我的責任。」

「在這項運動裡，我們必須轉移自己的注意力，把精神放在現在最重要的事情上。而對我來說，現在最重要的，就是出去贏下一場棒球比賽。」

此外，響尾蛇另一名球員亞瑞納多（Nolan Arenado）昨日同樣因為肋間肌傷勢需要接受MRI，卻可以直接在波士頓完成檢查。因此羅夫洛也被直接問到，為什麼馬提不能留在波士頓接受相同檢查。

「那不是我負責的部門，我不知道原因。所以我想，可能是他自己要求回去鳳凰城，讓我們那裡的醫生替他檢查。」

當記者詢問羅夫洛是否已經思考過馬提接下來在球隊中的情況時，他則給出相當耐人尋味的答案。

「我還沒有想到那麼遠。我需要先好好睡一晚、喝杯紅酒，然後我們再來想這件事情。」

有趣的是，這已經是馬提連續第2個賽季被響尾蛇放進限制名單。上個賽季明星賽期間，馬提位於亞利桑那的住家遭到闖空門，據報損失高達40萬美元，當時他返回家鄉多明尼加，並因此缺席3場比賽，球團同樣曾將他放進限制名單，馬提事後則為自己的缺席公開道歉。

不過目前仍不能直接將兩件事情畫上等號，一般而言，球員單純因受傷無法出賽，通常會被放入傷兵名單，而不是限制名單，這類名單通常適用於球員因非傷病因素離開球隊的情況，而球員在限制名單期間也不會獲得薪資。

因此即使最新消息顯示馬提確實存在膝蓋傷勢，仍無法確認這是否是他昨日沒有前往球場，以及被球團放進限制名單的真正原因。

現年32歲的馬提本季仍是響尾蛇打線不可或缺的重要戰力，118場比賽繳出打擊三圍0.249/0.314/0.446，整體攻擊指數（OPS）為0.760、21發全壘打以及67分打點，OPS為.760，生涯3度入選明星賽。

響尾蛇目前戰績66勝60敗，在國聯最後一張外卡競爭中僅落後教士1場勝差，因此馬提何時能夠重新歸隊，對球隊最後階段的季後賽競爭格外重要。