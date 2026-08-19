聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷本季第30轟、塔克終於敲安！道奇牛棚放火險勝洛磯1分
道奇與洛磯隊交手再度形成打擊戰，大谷翔平敲出本季第30轟，道奇牛棚再度放火，最後派出史考特（Tanner Scott）抓4個出局數驚險守成，以7：6奪下勝利。
首局道奇靠著孟西（Max Muncy）的高飛犧牲打先馳得點，下半局洛磯卡瑞格（Cole Carrigg）敲出帶有1分打點的安打，追平比數。
3上大谷的右外野超前2分砲，形成3：1領先，這是大谷本季第30轟，個人連6年至少單季30轟。不過3局下洛磯靠著連續長打再度追平戰局。
4上道奇明星外野手塔克（Kyle Tucker）打破連26打數無安打低潮，敲出二壘打，道奇單局3支長打、1次保送，加上弗里曼（Freddie Freeman）的高飛犧牲打，攻下3分大局。
洛磯5下靠卡斯楚（Willi Castro）陽春砲追回1分，但道奇6上立刻靠弗里曼的適時安打再添1分，形成7：4領先。
8下道奇牛棚菲利普斯（Evan Phillips）放火掉1分，史考特（Tanner Scott）提前上班，抓到第3個出局數化解危機。9下史考特被敲二壘打和一壘打掉1分，最終有驚無險拿下勝利。
大谷翔平本場5打數1安打，包含1發全壘打，貢獻2打點，打擊率下降至0.294，OPS值0.948。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。