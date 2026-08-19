MLB／大谷本季第30轟、塔克終於敲安！道奇牛棚放火險勝洛磯1分

道奇與洛磯隊交手再度形成打擊戰，大谷翔平敲出本季第30轟，道奇牛棚再度放火，最後派出史考特（Tanner Scott）抓4個出局數驚險守成，以7：6奪下勝利。

首局道奇靠著孟西（Max Muncy）的高飛犧牲打先馳得點，下半局洛磯卡瑞格（Cole Carrigg）敲出帶有1分打點的安打，追平比數。

3上大谷的右外野超前2分砲，形成3：1領先，這是大谷本季第30轟，個人連6年至少單季30轟。不過3局下洛磯靠著連續長打再度追平戰局。

4上道奇明星外野手塔克（Kyle Tucker）打破連26打數無安打低潮，敲出二壘打，道奇單局3支長打、1次保送，加上弗里曼（Freddie Freeman）的高飛犧牲打，攻下3分大局。

洛磯5下靠卡斯楚（Willi Castro）陽春砲追回1分，但道奇6上立刻靠弗里曼的適時安打再添1分，形成7：4領先。

8下道奇牛棚菲利普斯（Evan Phillips）放火掉1分，史考特（Tanner Scott）提前上班，抓到第3個出局數化解危機。9下史考特被敲二壘打和一壘打掉1分，最終有驚無險拿下勝利。

大谷翔平本場5打數1安打，包含1發全壘打，貢獻2打點，打擊率下降至0.294，OPS值0.948。