快訊

伊朗對荷莫茲控制力大減！川普曬圖爽稱「新美國領土」

低壓帶+低氣壓影響 中南部7縣市大雨特報

非首次同遊！趙建銘越南旅伴身分曝光 獄友蔡秉雄是貪汙案「白手套」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷本季第30轟、塔克終於敲安！道奇牛棚放火險勝洛磯1分

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇洛磯隊交手再度形成打擊戰，大谷翔平敲出本季第30轟，道奇牛棚再度放火，最後派出史考特（Tanner Scott）抓4個出局數驚險守成，以7：6奪下勝利。

首局道奇靠著孟西（Max Muncy）的高飛犧牲打先馳得點，下半局洛磯卡瑞格（Cole Carrigg）敲出帶有1分打點的安打，追平比數。

3上大谷的右外野超前2分砲，形成3：1領先，這是大谷本季第30轟，個人連6年至少單季30轟。不過3局下洛磯靠著連續長打再度追平戰局。

4上道奇明星外野手塔克（Kyle Tucker）打破連26打數無安打低潮，敲出二壘打，道奇單局3支長打、1次保送，加上弗里曼（Freddie Freeman）的高飛犧牲打，攻下3分大局。

洛磯5下靠卡斯楚（Willi Castro）陽春砲追回1分，但道奇6上立刻靠弗里曼的適時安打再添1分，形成7：4領先。

8下道奇牛棚菲利普斯（Evan Phillips）放火掉1分，史考特（Tanner Scott）提前上班，抓到第3個出局數化解危機。9下史考特被敲二壘打和一壘打掉1分，最終有驚無險拿下勝利。

大谷翔平本場5打數1安打，包含1發全壘打，貢獻2打點，打擊率下降至0.294，OPS值0.948。

大谷翔平 道奇 洛磯 塔克

相關新聞

MLB／大谷本季第30轟、塔克終於敲安！道奇牛棚放火險勝洛磯1分

道奇與洛磯隊交手再度形成打擊戰，大谷翔平敲出本季第30轟，道奇牛棚再度放火，最後派出史考特（Tanner Scott）抓4個出局數驚險守成，以7：6奪下勝利。

MLB／李灝宇昨單場5上壘、今板凳出發 代打成最後一個出局數

老虎隊台灣好手李灝宇昨天猛打賞且單場5打席都上壘，今天卻從板凳出發，9上代打擊出二壘滾地被刺殺，老虎終場以1：4輸給海盜隊。

MLB／壞消息+好消息 道奇狄亞茲進傷兵名單不會整季報銷

道奇隊今天傳出傷兵消息，明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz）因頸部發炎，被放入傷兵名單，道奇將26歲右投西恩（Emmet Sheehan）拉上大聯盟。

MLB／塔提斯玩瘋了！單場「雙響砲＋飛身沒收滿貫砲」秀翻天

教士隊當家球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今日面對大都會，開賽短短2局就上演誇張的「一人攻守秀」，不僅轟出首局首打席全壘打、5局上他又補上一發2分砲，其中第2局更在右外野全壘打牆前飛身躍起，硬生生沒收大都會隊球星林多（Francisco Lindor）可能形成的滿貫砲。

MLB／捕手桑契斯登板也沒失分！釀酒人22：0水手寫138年紀錄

釀酒人隊捕手桑契斯（Gary Sánchez）9局上登板未失分，終場以22：0痛宰水手隊，創下138年以來，最大分差的主場完封勝紀錄。

MLB／牛棚練投「比讚」！ 羅伯茲透露投手大谷將進入Live BP

道奇二刀流巨星大谷翔平今日賽前完成35球牛棚練投，不僅相隔4天再次登上牛棚，更開始使用完整球種進行測試。總教練羅伯茲（Dave Roberts）也透露，當他詢問大谷投完後感覺如何時，大谷直接回了一個「比讚」手勢，而接下來的復健階段，很可能就是正式面對打者進行實戰投打練習。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。