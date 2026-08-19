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MLB／捕手桑契斯登板也沒失分！釀酒人22：0水手寫138年紀錄
釀酒人隊捕手桑契斯（Gary Sánchez）9局上登板未失分，終場以22：0痛宰水手隊，創下138年以來，最大分差的主場完封勝紀錄。
釀酒人5、6局都灌進5分，7局打完就取得13：0大幅領先。水手8局下推出內野手里瓦斯（Leo Rivas）收拾殘局，結果他用31球，被敲9支安打，包含1發全壘打，投出1次保送，失掉9分有7分是自責分，防禦率63.00。
9局上釀酒人禮尚往來，推出捕手桑契斯登板，沒想到水手打線只敲2支短程安打，羅布列斯（Victor Robles）擊出三壘滾地球，結束比賽。
這場比賽是1888年以來，最大分差的主場完封勝紀錄，2004年印地安人隊作客洋基隊，以及1975年海盜隊作客小熊隊，也都有22：0紀錄。上一次主場超過22：0，是1885年巨人隊的24：0。
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