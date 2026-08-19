MLB／牛棚練投「比讚」！ 羅伯茲透露投手大谷將進入Live BP

道奇二刀流巨星大谷翔平今日賽前完成35球牛棚練投，不僅相隔4天再次登上牛棚，更開始完整球種進行測試。總教練羅伯茲（Dave Roberts）也透露，當他詢問大谷投完後感覺如何時，大谷直接秀「比讚」手勢，而接下來的復健階段，很可能就是面對打者進行實戰投打練習。

大谷近期受到左膝發炎以及右手二頭肌不適影響，自美國時間7月3日之後就沒有再以投手身分出賽，近期才逐步恢復傳接球與牛棚投球訓練。

今日大谷在賽前再次進入牛棚，總計完成大約35球，而且與單純測試手臂狀態不同，這次已經將自己的完整球種全部加入投球內容。

羅伯茲賽後表示，自己當時甚至還沒有拿到大谷這次牛棚的詳細投球報告，只是直接詢問本人感覺如何，沒想到得到的回應非常簡單。

「我問他今天牛棚投得怎麼樣，他就給了我一個大拇指，所以就這樣。我可以預見下一個階段，就是讓他進行實戰投球。」

不過羅伯茲目前仍沒有替大谷設定正式復出的確切日期，道奇顯然不打算為了趕進度而冒險，仍會根據每一次投球後左膝以及右手臂的反應，再決定下一階段安排。

大谷上一次以投手身分出賽已經是7月4日面對教士，當天他先發主投6局，被敲出7支安打、失掉3分，但同時狂飆9次三振。此後受到傷勢影響，「投手大谷」便一路停機至今。

本季大谷以投手身分完成14場先發，繳出8勝2敗、防禦率僅1.79的頂尖成績，累積85.2局送出95次三振，被打擊率僅.180，WHIP更只有0.95。