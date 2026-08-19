MLB／442英尺超大號全壘打！岡本和真25轟創藍鳥新人王紀錄

休賽季以4年6000萬美元（約新台幣19億元）轉戰藍鳥的日本強打岡本和真，今日終於結束超過半個月的全壘打荒，在面對美聯戰績最佳的光芒時，轟出一發飛行距離442英尺的超大號全壘打，不僅幫助球隊以10：5收下勝利，更以本季第25轟正式改寫藍鳥隊史新人單季全壘打紀錄。

岡本和真上一次開轟已經要追溯到美國時間7月28日，歷經一段長時間的全壘打乾旱後，今日終於在5局上重新找回熟悉的長打火力，面對光芒左投馬茲（Steven Matz），直接將球轟向中外野看台，擊球初速高達106.8英里、飛行距離更來到442英尺，幫助藍鳥進一步擴大領先優勢。

而這發全壘打對岡本而言更具有特殊意義，因為這已經是他本季第25轟，正式超越辛斯基（Eric Hinske）在2002年新人球季所締造的24轟，一舉刷新藍鳥隊史新人單季最多全壘打紀錄。

儘管岡本本季打擊率並不突出，但他的長打與打點能力，已經成為藍鳥打線中相當重要的一環。目前岡本打擊率約2成28，卻已經累積25發全壘打與72分打點，而且全壘打、打點兩項數據都大幅領先藍鳥全隊。

尤其本季明星重砲小葛雷諾（VladimirGuerreroJr.）進攻表現不如預期之際，岡本的加入也在相當程度上填補了藍鳥中心打線所缺少的火力。

放眼今年所有大聯盟新人，岡本的長打產量同樣相當突出。截至今日賽前，他的打點數在所有新人中高居第2，全壘打則排名第3，也讓他逐漸成為年度新人王競爭中不可忽視的名字。

這對正在全力搶救季後賽門票的藍鳥而言更是重要。藍鳥今日賽前距離美聯外卡席位僅有0.5場勝差，每一場勝敗都可能直接影響排名，而岡本也在關鍵時刻用破紀錄的一轟替球隊提供火力，賽後戰績也提升至62勝65敗，繼續緊咬美聯外卡席位。

岡本今日全場5打數僅敲出1支安打，但唯一安打就是這發改寫隊史紀錄的全壘打，賽後打擊率來到.227、OPS為.731。