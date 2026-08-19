快訊

伊朗對荷莫茲控制力大減！川普曬圖爽稱「新美國領土」

低壓帶+低氣壓影響 中南部7縣市大雨特報

非首次同遊！趙建銘越南旅伴身分曝光 獄友蔡秉雄是貪汙案「白手套」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／442英尺超大號全壘打！岡本和真25轟創藍鳥新人王紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
岡本和真今日轟出一發飛行距離442英尺的超大號全壘打，改寫藍鳥隊史新人單季全壘打紀錄。 法新社。
岡本和真今日轟出一發飛行距離442英尺的超大號全壘打，改寫藍鳥隊史新人單季全壘打紀錄。 法新社。

休賽季以4年6000萬美元（約新台幣19億元）轉戰藍鳥日本強打岡本和真，今日終於結束超過半個月的全壘打荒，在面對美聯戰績最佳的光芒時，轟出一發飛行距離442英尺的超大號全壘打，不僅幫助球隊以10：5收下勝利，更以本季第25轟正式改寫藍鳥隊史新人單季全壘打紀錄。

岡本和真上一次開轟已經要追溯到美國時間7月28日，歷經一段長時間的全壘打乾旱後，今日終於在5局上重新找回熟悉的長打火力，面對光芒左投馬茲Steven Matz），直接將球轟向中外野看台，擊球初速高達106.8英里、飛行距離更來到442英尺，幫助藍鳥進一步擴大領先優勢。

而這發全壘打對岡本而言更具有特殊意義，因為這已經是他本季第25轟，正式超越辛斯基（Eric Hinske）在2002年新人球季所締造的24轟，一舉刷新藍鳥隊史新人單季最多全壘打紀錄。

儘管岡本本季打擊率並不突出，但他的長打與打點能力，已經成為藍鳥打線中相當重要的一環。目前岡本打擊率約2成28，卻已經累積25發全壘打與72分打點，而且全壘打、打點兩項數據都大幅領先藍鳥全隊。

尤其本季明星重砲小葛雷諾（VladimirGuerreroJr.）進攻表現不如預期之際，岡本的加入也在相當程度上填補了藍鳥中心打線所缺少的火力。

放眼今年所有大聯盟新人，岡本的長打產量同樣相當突出。截至今日賽前，他的打點數在所有新人中高居第2，全壘打則排名第3，也讓他逐漸成為年度新人王競爭中不可忽視的名字。

這對正在全力搶救季後賽門票的藍鳥而言更是重要。藍鳥今日賽前距離美聯外卡席位僅有0.5場勝差，每一場勝敗都可能直接影響排名，而岡本也在關鍵時刻用破紀錄的一轟替球隊提供火力，賽後戰績也提升至62勝65敗，繼續緊咬美聯外卡席位。

岡本今日全場5打數僅敲出1支安打，但唯一安打就是這發改寫隊史紀錄的全壘打，賽後打擊率來到.227、OPS為.731。

藍鳥 岡本和真 MLB 新人 Steven Matz 勝利 馬茲 日本

相關新聞

MLB／大谷本季第30轟、塔克終於敲安！道奇牛棚放火險勝洛磯1分

道奇與洛磯隊交手再度形成打擊戰，大谷翔平敲出本季第30轟，道奇牛棚再度放火，最後派出史考特（Tanner Scott）抓4個出局數驚險守成，以7：6奪下勝利。

MLB／李灝宇昨單場5上壘、今板凳出發 代打成最後一個出局數

老虎隊台灣好手李灝宇昨天猛打賞且單場5打席都上壘，今天卻從板凳出發，9上代打擊出二壘滾地被刺殺，老虎終場以1：4輸給海盜隊。

MLB／壞消息+好消息 道奇狄亞茲進傷兵名單不會整季報銷

道奇隊今天傳出傷兵消息，明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz）因頸部發炎，被放入傷兵名單，道奇將26歲右投西恩（Emmet Sheehan）拉上大聯盟。

MLB／塔提斯玩瘋了！單場「雙響砲＋飛身沒收滿貫砲」秀翻天

教士隊當家球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今日面對大都會，開賽短短2局就上演誇張的「一人攻守秀」，不僅轟出首局首打席全壘打、5局上他又補上一發2分砲，其中第2局更在右外野全壘打牆前飛身躍起，硬生生沒收大都會隊球星林多（Francisco Lindor）可能形成的滿貫砲。

MLB／捕手桑契斯登板也沒失分！釀酒人22：0水手寫138年紀錄

釀酒人隊捕手桑契斯（Gary Sánchez）9局上登板未失分，終場以22：0痛宰水手隊，創下138年以來，最大分差的主場完封勝紀錄。

MLB／牛棚練投「比讚」！ 羅伯茲透露投手大谷將進入Live BP

道奇二刀流巨星大谷翔平今日賽前完成35球牛棚練投，不僅相隔4天再次登上牛棚，更開始使用完整球種進行測試。總教練羅伯茲（Dave Roberts）也透露，當他詢問大谷投完後感覺如何時，大谷直接回了一個「比讚」手勢，而接下來的復健階段，很可能就是正式面對打者進行實戰投打練習。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。