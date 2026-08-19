MLB／塔提斯玩瘋了！單場「雙響砲＋飛身沒收滿貫砲」秀翻天

教士隊當家球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今日面對大都會可說是「攻守俱佳」，不僅轟出首局首打席全壘打、5局上他又補上一發2分砲，其中第2局更在右外野全壘打牆前飛身躍起，硬生生沒收大都會隊球星林多（Francisco Lindor）可能形成的滿貫砲。

塔提斯今日擔任教士開路先鋒，開賽面對第1球就直接出棒，一棒轟出飛行距離452英尺的超大號、本季第14發全壘打，幫助教士取得1比0領先。這同時也是他大聯盟生涯第18支首局首打席全壘打。

沒想到真正讓全場驚呼的畫面，出現在2局下。

教士先發投手瑞伊（Robbie Ray）單局出現控球亂流，接連投出3次保送形成滿壘危機。雖然隨後靠著三壘手馬查多（Manny Machado）在本壘抓下1個出局數，但接著站上打擊區的卻是大都會明星游擊手林多。

林多逮中一顆91英里伸卡球，出棒後將球強勁掃向反方向右外野，飛球一路朝著右外野角落、距離本壘約330英尺的全壘打牆飛去，眼看就要形成一發讓大都會直接以4比1逆轉戰局的滿貫全壘打。

此時塔提斯一路追到全壘打牆前，幾乎沒有任何停頓，直接高高躍起，整隻手套甚至伸到全壘打牆外，在球即將飛出去的瞬間將它硬生生攔截下來，塔提斯起跳時力道之大，甚至連帽子都直接飛了出去。

完成這次不可思議的接殺完成3出局後，塔提斯沒有立刻跑回休息區，而是站在全壘打牆前望向場內，享受自己剛剛完成的守備美技，也讓原本準備歡呼的大都會主場球迷只能眼睜睜看著滿貫砲遭到沒收。

來到5局上塔提斯再度站上打擊區，這次將球轟向右外野，敲出一發2分全壘打，幫助教士將領先擴大至3比0，同時完成個人本季首次單場雙響砲，最終幫助球隊5：2擊敗大都會。

值得一提的是，塔提斯本季開季一度陷入相當誇張的全壘打荒，直到5月31日面對國民才終於敲出本季首轟，如今卻已經一路將全壘打數累積至15發。

而這樣的守備表現對塔提斯來說其實也不是偶然。轉戰右外野後，他已經2度拿下象徵頂尖守備能力的白金手套獎，驚人的速度、彈跳能力與臂力，更讓「沒收全壘打」逐漸成為他的招牌戲碼之一。