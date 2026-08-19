MLB／李灝宇昨單場5上壘、今板凳出發 代打成最後一個出局數

老虎隊台灣好手李灝宇昨天猛打賞且單場5打席都上壘，今天卻從板凳出發，9上代打擊出二壘滾地被刺殺，老虎終場以1：4輸給海盜隊。

李灝宇昨天單場3支安打，還選到2次保送，超越張育成，創下台灣球員在大聯盟單季最多安打紀錄。

今天李灝宇沒進入先發陣容，9上取代麥金斯崔（Zach McKinstry）上場打擊，面對海盜火球男蒙哥馬利（Mason Montgomery），李灝宇1好2壞時出棒，形成二壘滾地被刺殺，成為本場比賽最後一個出局數。

李灝宇打擊率下修至0.274，OPS值0.734，本季出賽81場，223打席，累積6轟30打點。