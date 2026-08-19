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MLB／大谷翔平連兩天開轟！創下連6年至少30轟紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇大谷翔平連兩天開轟，今天面對洛磯隊，第3局扛出超前兩分砲，本季第30轟出爐，創下連6年單季至少30轟紀錄。

大谷翔平昨天上演單場雙響砲，今天首打席被費爾特納（Ryan Feltner）三振，第3局大谷第一球就出棒，夯出右外野兩分砲，幫助道奇反而取得3：1領先。

大谷翔平從2021年還在天使隊起，連6年至少單季30轟。轉戰道奇首年54轟，去年55轟。

國聯MVP之爭進入白熱化階段，小熊隊明星外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）昨天敲出首局首打席全壘打和再見全壘打，今天又敲出首局首打席全壘打。

大谷翔平 道奇 小熊 洛磯 阿姆斯壯

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