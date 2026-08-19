MLB／大谷翔平連兩天開轟！創下連6年至少30轟紀錄

教士隊當家球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今日面對大都會，開賽短短2局就上演誇張的「一人攻守秀」，不僅轟出首局首打席全壘打、5局上他又補上一發2分砲，其中第2局更在右外野全壘打牆前飛身躍起，硬生生沒收大都會隊球星林多（Francisco Lindor）可能形成的滿貫砲。

2026-08-19 10:52