聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平連兩天開轟！創下連6年至少30轟紀錄
道奇隊大谷翔平連兩天開轟，今天面對洛磯隊，第3局扛出超前兩分砲，本季第30轟出爐，創下連6年單季至少30轟紀錄。
大谷翔平昨天上演單場雙響砲，今天首打席被費爾特納（Ryan Feltner）三振，第3局大谷第一球就出棒，夯出右外野兩分砲，幫助道奇反而取得3：1領先。
大谷翔平從2021年還在天使隊起，連6年至少單季30轟。轉戰道奇首年54轟，去年55轟。
國聯MVP之爭進入白熱化階段，小熊隊明星外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）昨天敲出首局首打席全壘打和再見全壘打，今天又敲出首局首打席全壘打。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。