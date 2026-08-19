MLB／紅襪爭季後賽受重創！吉田正尚「嚴重拉傷」恐提前關機

紅襪日籍好手吉田正尚近期才逐漸找回火燙手感，沒想到卻在球季進入最後衝刺階段遭遇重大傷勢。根據《MassLive》記者柯提洛（Chris Cotillo）報導，吉田正尚左大腿後肌遭遇「嚴重拉傷」，甚至可能因此缺席本季剩餘賽事，對正在力拚季後賽席位的紅襪而言無疑是一大打擊。

吉田正尚是在美國時間15日面對海盜的比賽中受傷，當時他在3局上敲出右外野安打後積極挑戰二壘，跑壘過程中左大腿後側突然出現不適。雖然最後仍成功撲上二壘，但隨即因傷提前退場接受治療。

吉田正尚昨日接受核磁共振檢查，結果顯示傷勢並不輕微。紅襪代理總教練崔西（Chad Tracy）也證實，這次大腿後肌拉傷相當嚴重。

「他們還會讓另外幾位醫師再看看傷勢，但目前掌握的資訊顯示，這是相當嚴重的拉傷，會讓他休養一段時間。所以我目前沒有確切的復出時間表，不過傷勢嚴重到很可能會讓他休到接近球季尾聲。我們還要看看其他醫師檢查後怎麼說。」

對吉田正尚而言，這次受傷的時間點格外可惜，尤其進入7月後，吉田正尚的打擊狀態明顯提升，8月表現甚至更上一層樓。受傷前最後12場比賽，他繳出.326/.380/.512的打擊三圍，OPS高達.892，期間有6場至少敲出2支安打，同時擊出5支二壘安打。

事實上，紅襪在6月底開始改變進攻方式後，更加強調擊球、推進以及壘間侵略性，而不是一味依靠長打取分，這樣的進攻型態也更加適合吉田正尚。

過去幾個賽季，吉田因為長打能力並不突出，加上守備位置受到限制，一度難以在紅襪找到穩定角色，不過崔西接掌球隊後給予他更多出賽機會，吉田也逐漸用球棒證明自己的價值。

現年33歲的吉田正尚本季至今共出賽87場，敲出5發全壘打、貢獻28分打點，打擊三圍為.274/.347/.399，OPS為.746、OPS+則有111，WAR為0.7。