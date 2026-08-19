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MLB／壞消息+好消息 道奇狄亞茲進傷兵名單不會整季報銷
道奇隊今天傳出傷兵消息，明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz）因頸部發炎，被放入傷兵名單，道奇將26歲右投西恩（Emmet Sheehan）拉上大聯盟。
狄亞茲休賽季和道奇簽下3年6900萬美元合約（約22億新台幣），沒想到成績慘淡，昨天他在大幅領先情況登板，面對洛磯1局被敲4安，投出1次觸身球，失掉3分。本季狄亞茲累積出賽16場，7次救援成功，防禦率為11.85，每局被上壘率2.56，被打擊率0.385。
羅伯茲（Dave Roberts）受訪時談到狄亞茲的傷情，「這是他昨晚感覺到的狀況，我們不知道是不是過去一周左右就存在的問題，但昨晚它明顯浮現出來，所以我們現在要處理。以他目前的狀況來看，我不認為會嚴重到整季報銷。」
羅伯茲表示，希望這次進傷兵名單，能找出狄亞茲本季表現低迷的真正原因，「我不知道該不該說讓人振奮，但至少這可能解釋，為什麼他的球威不像過去那樣有效。就我個人而言，我其實很希望能找出一個原因，讓我們真正清楚到底發生了什麼。」
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