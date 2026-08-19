老虎外卡並列第3 李灝宇拚季後賽首位台灣野手

儘管老虎隊勝率還不到五成，但季後賽之旅希望無窮，目前於美聯外卡排名並列第三，李灝宇除了堆疊個人數據，也要幫助老虎挺進季後賽，尋求成為第一位參戰大聯盟季後賽的台灣野手。

老虎本季例行賽還有卅七場比賽要打，目前在美聯中區落後白襪隊四點五場勝差，外卡則呈現激戰，洋基、紅襪隊排名前二，金鶯、遊騎兵、老虎都是六十一勝六十四敗並列第三，雙城、藍鳥、守護者、水手隊也都追得很緊。

老虎過去兩年都打進季後賽，止步分區系列賽，今年雖在交易大限前賣掉王牌投手史庫柏，但季後賽席次還有得拚，若能如願，以李灝宇的打擊表現、不畏懼關鍵時刻的心理素質，絕對有機會進入廿六人名單。

台灣過去還沒有野手參與大聯盟季後賽，最接近的案例為二○一八年效力紅襪隊的林子偉，因隊友出現傷情，從美聯冠軍賽開始隨隊待命，最終紅襪奪冠，他也拿到冠軍戒指。

台灣投手則有王建民（二○○五、○六、○七年）、郭泓志（二○○六、○八、○九年）、陳偉殷（二○一二、一四年）在季後賽登板，已長達十二年無台將在大聯盟參與十月的棒球。