李灝宇3A回鍋開竅 靠打擊站穩大聯盟

李灝宇初升大聯盟打得跌跌撞撞，六月初遭下放三Ａ時，老虎隊教頭辛區說「下次回來大聯盟時，他會更自在。」李灝宇讓教頭的預言成真，在第二趟大聯盟之旅站穩腳步，六月以後的打擊表現，堪稱史上第一位靠打擊站穩大聯盟的台灣選手。

李灝宇今年在世界棒球經典賽熱身賽受傷，錯過爭取從大聯盟開季的機會，但也因隊友出現傷情，在四月就等到首度晉升大聯盟，當時累積八十三次打數敲出十七支安打，打擊率只有二成○五。

辛區六月初決定將李灝宇下放三Ａ時，直言他在救火情況下被升上來，已經盡力展現在這個層級所能做到的事，同時也知道自己未來的課題，「我跟他說，他還會再回來大聯盟，雖然不知道會是何時，但我知道這段時間的經驗會讓他更加成長，下次再回來時更自在。」

李灝宇六月中旬又因隊上出現傷兵重返大聯盟，展現截然不同面貌，一二四次打數敲出四十支安打，打擊率三成二三、整體攻擊指數八成四二，得點圈有人時打擊率更是高達三成四七，成為隊內前段班打者，近期更開始被賦予中心棒次任務。

在李灝宇之前，台灣共有六位野手站上大聯盟，張育成、胡金龍、林子偉出賽百場以上，再到近期的鄭宗哲，都是守備評價優異或具多守位優勢，李灝宇本季至今ＤＲＳ（守備幫助球隊省下分數）在二壘、三壘都是負分，卻已在大聯盟獲得八十場出賽，靠球棒為自己爭取到出賽空間，實屬台灣野手罕見案例。