李灝宇單季57安 刷新大聯盟台將紀錄

廿三歲台灣好手李灝宇的大聯盟菜鳥賽季，寫下「台灣第一」紀錄，昨天單場三安打、五次上壘，本季累積五十七支安打，超越張育成二○二一年在守護者隊締造的五十四安，將大聯盟史上台將單季最多安打紀錄推向新高度。

老虎隊昨天以八比五擊敗海盜隊，李灝宇擔任先發第六棒、二壘手，繳出精彩的一役，首打席就把握得點圈機會建功，面對第一球、九十五點七哩直球出棒，打穿右邊防線帶有一分打點，以單季五十五安超越張育成。

剛破紀錄不久，李灝宇第三局同樣攻擊第一球，將九十三點八哩伸卡球打穿左邊方向，接下來兩打席都選到保送，第八局首度遇到左投，擊出軟弱滾地球形成內野安打，站上壘包後，一壘指導教練桑德斯笑得比他還開心。

李灝宇打完七月賽事已有五十支安打，挑戰台將紀錄進入單場射程，但接下來出賽機會遭到壓縮，安打累積進度變慢，他在台灣時間十六日敲出追平的第五十四安，隔天只獲得一打席，昨天把握住先發機會猛敲三安，直接將紀錄刷到五十七安。

這是李灝宇生涯首次單場三安猛打，五次上壘更是台將首見，過去只有二○二二年九月十八日張育成（兩安打、兩保送）、二○一七年七月四日林子偉（三安打、一保送）單場四度上壘，兩人都是在紅襪隊時期締造。

昨天正好是張育成卅一歲生日，由他保持的台將單季最多安打紀錄走入歷史，頭銜改由李灝宇接手，且新紀錄仍是「現在進行式」。

此外，李灝宇目前累積六轟、卅分打點，張育成同樣於二○二一年締造的單季九轟、卅九分打點，將是李灝宇接下來要挑戰的目標。