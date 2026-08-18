MLB／通過教士39億美元出售案 創球隊收購價紀錄

美國職棒大聯盟MLB及各隊老闆今天一致通過，將聖地牙哥教士出售給投資人費里希安諾及其妻子瓊斯領軍的所有權團隊。

教士老闆塞德勒（Peter Seidler）2023年去世後，他的家族對球隊控制權意見分歧，並於2025年11月宣布啟動出售程序。費里希安諾（Jose E. Feliciano）及瓊斯（Kwanza Jones）是家族邀請參與收購球隊的競標者之一。

教士5月宣布，已與由費里希安諾及瓊斯領軍的新所有權團隊達成最終協議，將球隊控制權移交給這個團隊。

據報導，費里希安諾及瓊斯以39億美元（約新台幣1245億元）得標，創下MLB球隊收購價紀錄。

MLB在聲明中表示，這項批准仍須待交易完成。交易預計將於未來幾週內敲定。

費里希安諾已獲指定為教士控制人。他是私募股權公司明湖資本（Clearlake Capital）創辦人，且是英超切爾西足球俱樂部（Chelsea）共同所有人。