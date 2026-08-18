快訊

搜救犬Wilson傳遭虐死？花蓮消防局公布遺體、頭骨照片

15人遭螫傷！南韓釜山松島海上纜車傳蜂群攻擊 5台灣人受傷

政院周四拍板明年度總預算 今年度追加預算因「這理由」恐來不及

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／通過教士39億美元出售案 創球隊收購價紀錄

中央社／ 聖地牙哥17日綜合外電報導
美國職棒大聯盟MLB及各隊老闆今天一致通過，將聖地牙哥教士出售給投資人費里希安諾及其妻子瓊斯領軍的所有權團隊。 法新社
美國職棒大聯盟MLB及各隊老闆今天一致通過，將聖地牙哥教士出售給投資人費里希安諾及其妻子瓊斯領軍的所有權團隊。 法新社

美國職棒大聯盟MLB及各隊老闆今天一致通過，將聖地牙哥教士出售給投資人費里希安諾及其妻子瓊斯領軍的所有權團隊。

教士老闆塞德勒（Peter Seidler）2023年去世後，他的家族對球隊控制權意見分歧，並於2025年11月宣布啟動出售程序。費里希安諾（Jose E. Feliciano）及瓊斯（Kwanza Jones）是家族邀請參與收購球隊的競標者之一。

教士5月宣布，已與由費里希安諾及瓊斯領軍的新所有權團隊達成最終協議，將球隊控制權移交給這個團隊。

據報導，費里希安諾及瓊斯以39億美元（約新台幣1245億元）得標，創下MLB球隊收購價紀錄。

MLB在聲明中表示，這項批准仍須待交易完成。交易預計將於未來幾週內敲定。

費里希安諾已獲指定為教士控制人。他是私募股權公司明湖資本（Clearlake Capital）創辦人，且是英超切爾西足球俱樂部（Chelsea）共同所有人。

MLB 教士 聖地牙哥 籃球

延伸閱讀

NBA／湖人轉賣肥皂劇！家人出售17.8%股份 珍妮巴斯反對還發律師函警告

NBA／湖人1年內二度易主天價售出 道奇老闆沃爾特爽賺25億美元

NBA／湖人125億美元14個月內兩度易主 詹姆斯離隊後邁入唐西奇時代

NBA／華森續約談判依舊卡關 金塊4年7000萬美元報價低於期待

相關新聞

MLB／大谷翔平「打者天堂」炸雙響砲、4安打 差1轟締造連6季30轟

道奇隊前進「打者天堂」庫爾斯球場炸裂3轟，包括大谷翔平雙響砲，終場以11：5大勝洛磯隊，先發投手史奈爾（Blake Snell）6局僅失1分拿下本季首勝。

MLB／與大谷翔平同天雙響砲達陣「30+30」 小熊PCA回應MVP之爭

國聯MVP競爭白熱化，道奇隊大谷翔平今天單場雙響砲，小熊隊中外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）也雙響砲，其中一發還是個人生涯首發再見轟，成功達陣單季「30轟30盜」，幫助小熊以7：5擊敗白襪隊。

MLB／太強！李灝宇首度猛打賞、5上壘 安打超車夜逢張育成生日

張育成31歲生日的這一天，李灝宇用屬於自己的紀錄之夜超越前輩，今天3打數敲3安打，另有2次保送，貢獻2分打點，單場3安打、5度上壘都是他的生涯第一次，而本季累積57支安打，超越張育成2021年的54安，將大聯盟史上台將單季最多安打紀錄推向新高度。

MLB／道奇2.4億巨星為何徹底迷航？塔克本人也困惑：我真的不知道

即使道奇今日以11：5大勝洛磯，休賽季加盟的明星外野手塔克（Kyle Tucker）仍沒有擺脫近期連續7場、25個打數沒有安打的低潮，面對自己本季持續低迷的狀態，塔克似乎也已經找不到答案。被問到為何加盟道奇第一年、在主場的表現會差到如此誇張時，他也表達了自己的看法。

MLB／通過教士39億美元出售案 創球隊收購價紀錄

美國職棒大聯盟MLB及各隊老闆今天一致通過，將聖地牙哥教士出售給投資人費里希安諾及其妻子瓊斯領軍的所有權團隊

MLB／迪亞茲防禦率逼近12不擔心？ESPN曝羅伯茲秘密「牛棚武器」

道奇今日在以11比5擊敗洛磯，不過終結者迪亞茲（Edwin Diaz）卻在11比2、足足9分領先下，被敲出4支安打、1次觸身球，一口氣失掉3分才結束比賽。不過《ESPN》棒球分析員培瑞茲（Eduardo Perez）並沒有太過擔心，原因是總教練羅伯茲（Dave Roberts）過去已證明到了季後賽，他往往能夠做出正確的投手調度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。