MLB／迪亞茲防禦率逼近12不擔心？ESPN曝羅伯茲秘密「牛棚武器」

道奇今日在以11比5擊敗洛磯，不過終結者迪亞茲（Edwin Diaz）卻在11比2、足足9分領先下，被敲出4支安打、1次觸身球，一口氣失掉3分才結束比賽。不過《ESPN》棒球分析員培瑞茲（Eduardo Perez）並沒有太過擔心，原因是總教練羅伯茲（Dave Roberts）過去已證明到了季後賽，他往往能夠做出正確的投手調度。

《California Post》記者哈里斯（Jack Harris）在社群平台形容迪亞茲這次登板，「這次實驗進行得並不順利。迪亞茲被攻下3分、挨了4支安打，還投出1次觸身球。另外，也有可能只是測速槍的讀數錯誤，但他最後一顆快速球只有93英里，而那顆球被狠狠掃成二壘安打；除此之外，他今天的快速球大致都在96至98英里。」

迪亞茲本季整體投球內容持續惡化，本季目前僅投13.2局，防禦率卻高達11.85，WHIP更來到驚人的2.56，甚至他的預期防禦率（xERA）也高達6.10。

對手面對迪亞茲時，平均擊球初速則高達91.8英里，強勁擊球率更達55%，更值得注意的是，他過去最具殺傷力的「讓打者揮空」能力也出現明顯下滑。

迪亞茲的三振率已經從38%下降至本季26.8%，保送率則從8.1%暴增至14.1%，雖然追打率仍有31.7%，維持在不差的水準，但揮空率卻從41.5%幾乎腰斬至22.4%。

換句話說，迪亞茲現在仍然有辦法引誘打者去追打好球帶外的球，但即使打者出棒，卻不像過去那麼容易揮空，反而更常真正碰到球，這也是為什麼一旦球進入打者能夠攻擊的位置，也更容易遭到強勁擊球。

而目前最能讓道奇稍微放心的一點，就是迪亞茲的「球威」似乎還沒有完全消失。迪亞茲的四縫線速球本季平均球速仍有96.3英里，而且橫向位移依然優於大聯盟平均；滑球平均球速則有89.1英里，正是這兩種球路幫助他在2025年繳出頂級成績，當季66.1局投球中送出98次三振，防禦率僅1.63、WHIP只有0.87。

從球速以及球路位移來看，迪亞茲的武器本身似乎並沒有完全消失，因此比起單純「球威退化」，目前更可能的問題是右手肘關節鏡手術後的投球機制，以及無法穩定把球投到想要的位置。

「我並不擔心。原因是我們去年已經看到羅伯茲是怎麼調度的，他在季後賽的調度方式完全不同。」培瑞茲在《SportsCenter》節目中表示。

培瑞茲進一步指出，道奇目前其實很清楚自己的最大優勢並不是牛棚，而是強大的先發投手群。

「現在他並不是非常信任自己的牛棚。他知道先發投手才是球隊的優勢。所以到了季後賽，他會怎麼做？那些先發投手當中的一些人，會轉而成為後援投手，而且這些人會負責投那些高張力的關鍵局數。」

因此培瑞茲認為，球迷現在看到的例行賽牛棚配置，不見得就是道奇進入季後賽後真正使用的勝利方程式。

「所以不要期待到了季後賽，還是現在例行賽看到的這些熟面孔負責那些高張力局數。只要羅伯茲還在負責調度，就不會是這麼簡單。」

事實上，道奇去年世界大賽就曾採取類似策略，在最重要的比賽中直接讓原本的先發投手進入牛棚。

世界大賽第7戰面對藍鳥時，山本由伸甚至直接後援登板，最後主投2.2局替球隊關門，而在山本登板之前，羅伯茲也先後動用了史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、希恩（Emmet Sheehan）以及25歲年輕左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）等投手後援登板，而這些人原本全部都是道奇的先發投手。