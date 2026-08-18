MLB／道奇2.4億巨星為何徹底迷航？塔克本人也困惑：我真的不知道

即使道奇今日以11：5大勝洛磯，休賽季加盟的明星外野手塔克（Kyle Tucker）仍沒有擺脫近期連續7場、25個打數沒有安打的低潮，面對自己本季持續低迷的狀態，塔克似乎也已經找不到答案。被問到為何加盟道奇第一年、在主場的表現會差到如此誇張時，他也表達了自己的看法。

「我真的不知道。如果我知道的話，我大概早就已經找到解決方法了。我覺得我幾乎什麼方法都試過了。每一次當我覺得自己好像終於要突破困境時，就又會碰上一道障礙。」

當記者問他，過去是否曾經歷過像今年這麼艱難的一個賽季時，塔克也給出非常直接的答案，「這是我人生第一次。但你就是必須繼續打下去，你不能停下來。」

值得一提的是，塔克本季最詭異的地方可能還不只是整體成績下滑，而是極端誇張的主、客場差距。

截至今日賽前，塔克本季在客場其實仍有.275打擊率、9發全壘打、37分打點以及.840 OPS，整體表現與他過去生涯的正常水準相當接近；然而只要回到道奇球場，數據就完全崩盤，僅有.189打擊率、2發全壘打、17分打點，OPS更低到只有.558。

放眼本季所有符合規定打席數的大聯盟打者，只有國民內野手努涅斯（Nasim Nuñez）的主場OPS比塔克更低。

甚至根據《Codify Baseball》統計，自1969年大聯盟降低投手丘高度以來，在至少338個打席的85場主場區間內，塔克是史上唯一一名同時出現打擊率低於.182、上壘率低於.288、長打率低於.266的打者。

對於如此巨大的主客場差異，塔克自己同樣沒有答案，「這並不是我在客場比主場更加努力，完全不是這麼回事。事情就只是變成現在這個樣子。」

至於被問到加盟新球隊第一年，就在新東家的球迷面前陷入如此嚴重的低潮，是否讓挫折感更加強烈時，塔克表示，「不管這是我效力一支球隊的第一年，還是第10年，我想這都一樣會令人沮喪。不管是在客場還是主場都一樣令人挫折，因為我就是沒有辦法幫助球隊贏球。」

即使本季至今可能是職業生涯最艱難的一段時間，塔克仍表示試圖用比較正面的角度看待剩餘賽季，「你就是必須繼續走下去，至少試著從中找到一些正面的東西，然後抓住那些東西繼續前進。就是繼續迎接下一天，希望能找到一些東西，然後慢慢建立起來。」

然而塔克不僅打擊持續熄火，甚至連過去相對穩定的守備都開始出現問題。比賽進行到7局時，道奇已經取得10比1大幅領先，洛磯打者擊出一顆飛往右外野、原本看似相當普通的飛球，沒想到塔克在判斷落點時明顯出現猶豫，最後甚至一路讓球掉到接近腳踝的位置，形成一次守備失誤。

甚至其中一個打席更讓道奇球迷難以理解。3局塔克站上打擊區後，很快取得3壞0好、對打者極度有利的球數。當時轉播團隊甚至幾乎都在暗示，他現在最好的選擇或許就是繼續耐心選球，想辦法先靠保送站上壘包，沒想到塔克卻選擇在3比0時出棒，攻擊一顆偏高的快速球，結果只打成中外野方向的淺飛球遭到接殺。

現年29歲的塔克過去4度入選明星賽，然而本季至今，塔克累積11發全壘打、54分打點，打擊率僅.232、OPS只有.700，若維持到球季結束，兩項數據都將寫下個人生涯新低。