MLB／連續25打數無安打！道奇球評建議塔克去「新人聯盟」重新磨練

道奇明星外野手塔克（Kyle Tucker）的打擊低潮仍看不到盡頭，在今日11比5擊敗洛磯的比賽中，全場5打數沒有敲出任何安打，連續無安打場次正式延長至7場。更誇張的是，塔克目前已經連續25個打數沒有安打，讓不少球迷甚至連《SportsNet LA》球評、前道奇球星卡洛斯（Eric Karros）都對此發聲。

卡洛斯提出的方案甚至不只是讓塔克休息一、兩場比賽，而是直接建議道奇讓塔克前往亞利桑那新人層級球隊，在相對沒有壓力的環境中重新調整自己的打擊。

卡洛斯在轉播道奇與洛磯比賽期間表示，「我真的認為，現在最好的方法就是重新開始。現在還剩下一個半月，而你已經在這裡嘗試過各種方法了。就像我說的，我認為你需要一次重新調整。」

「我認為你需要去亞利桑那，開始針對一些東西進行調整，改變一些事情。」

而從社群平台上的反應來看，道奇球迷對塔克的耐心似乎更逐漸逼近極限，紛紛批評道，「把他死死釘在板凳上一個星期。」、「我可能要開始弄一個GoFundMe募款，就為了讓塔克被DFA（指定讓渡）。」

現年29歲的塔克過去4度入選明星賽，今年更以自由市場頂級球星身分加盟道奇，外界自然對他抱有極高期待。

然而本季至今，塔克累積11發全壘打、54分打點，打擊率僅.232、OPS只有.700，若維持到球季結束，兩項數據都將寫下個人生涯新低；本季主場更僅有.189打擊率、2發全壘打、17分打點，OPS更低到只有.558。

放眼本季所有符合規定打席數的大聯盟打者，只有國民內野手努涅斯（Nasim Nuñez）的主場OPS比塔克更低。

甚至根據《Codify Baseball》統計，自1969年大聯盟降低投手丘高度以來，在至少338個打席的85場主場區間內，塔克是史上唯一一名同時出現打擊率低於.182、上壘率低於.288、長打率低於.266的打者。