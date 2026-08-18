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MLB／與大谷翔平同天雙響砲達陣「30+30」 小熊PCA回應MVP之爭

聯合新聞網／ 綜合報導
阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。 路透
阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。 路透

國聯MVP競爭白熱化，道奇大谷翔平今天單場雙響砲，小熊隊中外野手「PCA」阿姆斯壯Pete Crow-Armstrong）也雙響砲，其中一發還是個人生涯首發再見轟，成功達陣單季「30轟30盜」，幫助小熊以7：5擊敗白襪隊。

阿姆斯壯賽前「28轟30盜」，結果他首局首打席就開轟，2局下則上演盜壘成功，兩隊鏖戰至延長賽，阿姆斯壯兩分砲向白襪說再見。本場比賽阿姆斯壯5打數4安打，包含2轟3打點，有1次保送，OPS值上升至0.929。

阿姆斯壯連兩季達成「30轟30盜」，成為小熊隊史首位完成此項壯舉的球員。根據統計，阿姆斯壯成為史上第6位同場比賽敲出首打席全壘打與再見全壘打的球員，前5人是楊（Chris Young）、金斯勒（Ian Kinsler）、強森（Reed Johnson）、厄斯塔德（Darin Erstad）與鮑爾（Vic Power）。

大谷翔平和阿姆斯壯同天雙響砲，阿姆斯壯的fWAR從7.8上升至8.2，繼續排名大聯盟第一。大谷翔平的fWAR從6.6上升至7.0，排名第2。對於MVP之爭，阿姆斯壯回應，「給你們聊，打出今晚這種比賽，就是我這輩子所需要的全部樂趣了。」

小熊 道奇 大谷翔平 Pete Crow-Armstrong 阿姆斯壯

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