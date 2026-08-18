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MLB／季後賽登板在大谷翔平計畫表中 瞄準4號先發以後的位置

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷透露投球復健持續進行，雖已開始牛棚訓練，但季後賽是否先發仍取決於球隊輪值安排。 美聯社
大谷透露投球復健持續進行，雖已開始牛棚訓練，但季後賽是否先發仍取決於球隊輪值安排。 美聯社

大谷翔平單場4安打、雙響砲，助拳道奇隊今天以11：5大勝洛磯隊，賽後也透露投球復健進度，明天可能再進牛棚。對於季後賽擔綱先發投手，大谷不諱言：「有想過這個可能性」。

大谷前次投球出賽已是7月4日，接下來因為治療左膝發炎跳過先發，遲至現在尚未重返投手丘，本月15日剛進牛棚練投34球。

大谷今天透露，上次牛棚練投之後隔天感覺很好，明天會再看看，若沒問題會再次進牛棚，「很謹慎地一步一步進行中，還是希望能夠以最快速度回歸。」

被問到在季後賽先發的可能性，大谷表示自己當然有想過在季後賽先發，「但球隊現在有很多先發投手，季後賽會由誰來先發，尤其是第4號先發以後，目前應該還很難確定。」大谷表示，球季還剩1個多月，這段時間就讓球隊和自己看看可以推進到投到什麼程度。

大谷並未言明前3號先發，但顯然指的是山本由伸、史庫柏（Tarik Skubal）、史奈爾（Blake Snell）。

大谷翔平 MLB 位置

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