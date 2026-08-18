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MLB／塔克5支0還秀低級漏球 道奇教頭看他腳踝高度接球已說明一切
道奇隊今天以11：5大勝洛磯隊，但重金簽下的塔克（Kyle Tucker）、迪亞茲（Edwin Díaz）依然爛爆，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後也坦言，兩人的狀態都不是太好，尤其塔克在第七局的接球動作，已經顯現他目前的心理狀態動搖。
道奇以14支安打狂攻11分的一晚，塔克此役卻繳出5打數沒有安打，引起更大討論的play是第七局，諾比（Connor Norby）打向右外野，塔克上前追球，彎低身子準備在膝蓋以下高度接球，不只動作彆扭，這球更在碰到手套後掉了出來。
羅伯茲表示，「他很沮喪，從他在右外野的那個play就看得出來，他很猶豫不決，在腳踝高度接球說明了他現在的心理狀態，這不是不夠努力或不夠用心，而是他現在的狀態正在對抗低潮，我們必須繼續支持他。」
近況不穩的守護神迪亞茲，也在大比分領先情況下登板找手感，但結局依舊不理想，後援1局被敲4安打、失3分，依然被打成「發球機」。
羅伯茲也說：「顯然結果不是很好，但我認為今天讓他上去投球、累積局數，對他會有幫助，我們現在還在持續解決問題。」
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