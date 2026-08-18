MLB／洋基左投傷兵抓交替！弗里德舊傷復發、洛登睽違2個月先發

洋基沒想到在強投洛登（Carlos Rodon）即將傷癒復出的同時，球團今日宣布另一名王牌左投弗里德（Max Fried）因左手肘骨挫傷進入15天傷兵名單。

令人擔心的是，這並不是弗里德第一次出現的傷勢。弗里德早在5月中旬就曾因左手肘骨挫傷進入傷兵名單，當時整整休養約2個月，直到7月22日才重新回到洋基輪值。

傷癒復出後，弗里德一共完成5場先發、累積24.2局，期間其實繳出相當出色的成績，僅失5分自責分，防禦率僅1.82，送出29次三振、8次保送。

弗里德最近一次登板是在8月14日主場面對水手，當天他被敲出5支安打、送出2次保送與4次三振，唯一失分來自一發陽春全壘打，最終洋基打線遭到封鎖，以0比1落敗，弗里德也因此吞下敗投。

最近一次拿下勝投則是面對前東家勇士，洋基最終延長賽以3比2獲勝，弗里德該役僅被敲出3支安打，同時飆出7次三振。

儘管帳面成績漂亮，弗里德復出後的投球內容偶爾仍沒有完全回到最理想狀態，如今相同部位再次出現問題，也讓他的健康狀況重新成為洋基輪值的一大隱憂。即便如此，洋基先發投手群本季整體表現依舊相當出色，截至賽前，團隊先發防禦率僅3.38，甚至高居全大聯盟第1。

現年32歲的弗里德本季至今共完成15場先發，累積86.1局，防禦率2.81、每局被上壘率0.996，送出79次三振與27次保送，被敲59支安打、失掉27分，並被轟出2發全壘打，戰績4勝4敗，標準化防禦率（ERA+）150，每局被上壘率（WHIP）1.00。

此外，前年球季結束與洋基簽下8年2.18億美元鉅約的弗里德曾3度入選明星賽，2025賽季更單季飆出189次三振，寫下個人生涯新高，同時也是他最近一次入選明星賽的賽季。

洋基在洛登明天傷癒復出。 法新社

至於洛登原預計明日繼續進行小聯盟復健先發，但洋基決定直接將他移出傷兵名單，讓他在明日作客金鶯的系列賽首戰重返大聯盟投手丘。

洛登自7月4日起因左手肘發炎進入15天傷兵名單，休養期間接受多次注射治療，其中包括高濃度血小板血漿注射。

本月他已經分別在2A與3A完成復健登板，其中8月12日代表3A出賽時，主投2.2局被敲3支安打、失掉3分，送出4次三振與2次保送，48球當中有29球形成好球；8月14日當天的2A投球內容則相當出色，主投4.1局完全沒有失分，只被敲出2支安打，狂飆7次三振，僅僅出現1次保送，58球其中41球形成好球，好球率超過7成。

事實上，洛登今年同樣一路受到傷勢困擾。他去年10月16日接受左手肘手術，清除關節內游離體並處理骨刺，因此本季直到5月初才正式回到大聯盟。沒想到復健期間又在3月底投球時出現右大腿後側緊繃，進一步拖延回歸進度。

上一次洛登在大聯盟登板已經是6月29日面對紅襪，先發5局失掉2分，不過2分全部都是非自責分，隨後便因左手肘發炎被迫停機。

洛登本季前3場先發一度受到控球問題影響，合計僅投13局就失掉7分，不過隨著狀態逐漸恢復，進入傷兵名單前最後6場先發已經繳出4勝0敗、防禦率2.97的成績。

現年33歲的洛登在白襪展開大聯盟生涯，一路效力至2021年，之後轉戰巨人，再加盟洋基，目前正處於6年1.62億美元合約第4個賽季。

本季洛登9場先發則拿下4勝2敗，累積46.1局以及52次三振、防禦率3.30、WHIP 1.25，每9局三振數（K/9）則高達10.1。去年他更曾完成33場先發，拿下生涯新高的18勝9敗、防禦率3.09的成績，最終更在賽揚獎票選中排名第6。自從加盟洋基後，累積88場先發取得41勝28敗、防禦率3.93。

截至今天賽前，洋基戰績69勝55敗排名美聯東區第2，在外卡名額部分則位居美聯第1，與第2名的紅襪和第3名的金鶯各領先3場與8場勝差。雖然近期拉出5連勝，但在美聯東區仍落後分區龍頭光芒5.5場勝差。