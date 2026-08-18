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MLB／大谷翔平「打者天堂」炸雙響砲、4安打 差1轟締造連6季30轟
道奇隊前進「打者天堂」庫爾斯球場炸裂3轟，包括大谷翔平雙響砲，終場以11：5大勝洛磯隊，先發投手史奈爾（Blake Snell）6局僅失1分拿下本季首勝。
大谷翔平5打數敲4安打，面對洛磯先發投手菅野智之，首打席擊出一壘方向滾地球，成為他今天唯一一次被解決，接下來4打席全數都是安打。
道奇打線先在第二局由孟西（Max Muncy）保送開路，貝茲（Mookie Betts）二壘打先馳得點，第三局大谷以內野安打為道奇開啟另一波攻勢，弗里曼（Freddie Freeman）、帕赫斯（Andy Pages）串連安打先攻下1分，孟西補上飛行距離461呎的大號三分砲，擴大為5：0領先。
大谷第五局面對菅野敲出陽春砲，本季第28轟出爐；第六局面對梅希亞（Juan Mejia）再敲兩分砲，第29轟直接送進道奇牛棚，由自家後援投手哈特（Kyle Hurt）演出另類接殺，大谷距離連6季30轟只剩1轟差距。
大谷第八局再敲安打，隨著道奇領先差距擴大，第九局的打席換上代打，此役提前收工。
在今天賽前，大谷面對菅野8打數敲5安打、3轟，今天讓這項優勢數據更加狂妄，推進11打數敲7安打，包括4支全壘打、1支二壘打。菅野也在大谷的全壘打清單上單獨躍居苦主榜第二名，僅次於孟塔斯（Frankie Montas）的5轟。
道奇先發投手史奈爾經歷左手肘游離體傷情後回歸，復出首戰在12日對皇家隊6局失1分優質先發無關勝敗，今天先發6局只被敲2安打、失1分，拿下本季首勝。
道奇大勝背後仍有隱憂，迪亞茲（Edwin Díaz）第九局登板，儘管握有海量領先，仍被打成「發球機」，後援1局被敲4安打、失3分，防禦率再飆11.85。
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