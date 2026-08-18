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MLB／響尾蛇聯繫馬提遭「已讀不太回」 教頭無奈不確定人在哪

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
馬提無故缺席作客紅襪戰，響尾蛇傳訊還已讀不太回。 法新社
馬提無故缺席作客紅襪戰，響尾蛇傳訊還已讀不太回。 法新社

響尾蛇隊今天在客場以1：11遭到紅襪隊暴打，主力球星馬提（Ketel Marte）無故缺席，引發震盪，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）也很無奈，賽後受訪坦言，連他現在是否在波士頓都無法確定，但知道的是馬提人身安全無虞。

響尾蛇去年剛與馬提簽下6年1.165億美元延長合約，本季117安、21轟、67分打點都是隊內第一，昨天他隨球隊一起搭機飛抵波士頓，還在IG上打卡，直到下午都還有更新限時動態，卻在賽前不見人影。

馬提今天原訂要擔任指定打擊，響尾蛇抱著他會在最後一刻現身的期待，因此遲遲未繳交先發打序，直到開賽前8分鐘終於交出名單。馬提被放進限制名單，空缺補上費南德茲（Jose Fernandez）。

羅夫洛賽後坦言，自己在賽前接受媒體聯訪時，就已經知道有狀況，今天早上、下午都在盡力嘗試與馬提聯繫，但收到對方的回應非常有限，自己仍然一直相信他會抵達球場，然而最終還是沒有等到人，只能將他放進限制名單。

「真的是很瘋狂的一天，」羅夫洛賽後訪問中句句都是無奈，「我唯一知道的是他有些個人問題要處理，我們也在試著釐清，我現在知道的就只有這麼多。」

羅夫洛表示，馬提目前的狀況OK，不需擔心他的安危。進一步被問到他現在是否仍在波士頓，羅夫洛苦笑回應：「呃…我想應該是，但我不確定。」

響尾蛇 MLB 波士頓

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