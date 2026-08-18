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MLB／道奇鐵捕史密斯要回來了！羅伯茲：暫定9月初回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇明星捕手史密斯最快下周就能展開小聯盟復健賽，目前球團暫時將可能的回歸時間點定在9月初。 美聯社。
道奇明星捕手史密斯最快下周就能展開小聯盟復健賽，目前球團暫時將可能的回歸時間點定在9月初。 美聯社。

自6月中旬因頸部傷勢高掛免戰牌的道奇明星捕手史密斯（Will Smith），本周有望進行多次實戰打擊練習，若身體沒有再次出現不適，最快下周就能展開小聯盟復健賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）更透露，目前球團暫時將可能的回歸時間點定在9月初。

史密斯因頸部發炎自6月12日起進入傷兵名單，並在7月22日被轉入60天傷兵名單。由於傷勢恢復速度始終不如預期，他也沒有隨隊前往庫爾斯球場參加本周對洛磯的系列賽。

談到史密斯目前的復健進度，羅伯茲表示，接下來最重要的一關就是重新面對投手進行實戰打擊。

「他本周有機會進行很多次實戰打擊練習，真正面對投手，接著我認為他下周有機會出去打復健賽。所以希望如果這個星期一切順利，他就能開始復健賽。」

至於史密斯究竟何時能夠正式回到道奇陣容，羅伯茲坦言目前還沒有完全確定的時間表，不過球團暫時將目標放在9月初。

「先看看他進行實戰打擊之後的狀況。我不認為他會在9月1日之前回來，之後我們再根據情況決定。」

事實上，史密斯的頸部傷勢已經反覆困擾他超過2個月。球團原本曾讓他進行部分棒球活動，包括在室內打擊區揮棒，但頸部不適始終沒有完全消失，因此道奇在明星賽期間決定讓他全面停止棒球活動，希望透過更完整的休息真正解決問題，而不是持續帶傷嘗試復出。

史密斯本季受傷前共出賽52場、累積201個打席，打擊率2成49、OPS為.720，並敲出6發全壘打。雖然進攻數據並非生涯最佳水準，但身為道奇主戰捕手，他在攻守兩端以及季後賽經驗的重要性，仍是目前陣容中難以取代的一環。

道奇 羅伯茲 史密斯 復健 頸部 明星賽 MLB

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