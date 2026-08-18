快訊

台中警員再爆「紅白單」圖利涉貪 中檢搜索帶回11人、聲押1警

趙建銘「大學生女友」學校曝光 陳幸妤：帶爸爸去趙診所沒人理我們

新北市警察局交通警察 邀8男在母校激戰、拍性愛片下場慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／最貴棒球實戰鞋！大谷翔平東京戰釘鞋近5倍價格輾壓「籃球之神」

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平東京系列賽釘鞋以44萬55美元拍出寫下新紀錄。 路透
大谷翔平東京系列賽釘鞋以44萬55美元拍出寫下新紀錄。 路透

道奇二刀流巨星大谷翔平不僅持續在球場上締造紀錄，如今就連自己穿過的「鞋子」都成為收藏市場天價珍品。大谷在2025年東京開幕系列賽實戰穿過並親筆簽名的New Balance「Ohtani 1」釘鞋，近日以44萬55美元（約新台幣1420萬元）成交，一舉刷新棒球實戰鞋公開拍賣史最高價，更將原本由「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）保持的紀錄直接提高近5倍。

根據《California Post》報導，這雙大谷實戰釘鞋由美國拍賣平台《The Realest》負責拍賣，拍賣自7月13日展開，歷時超過1個月後於16日結束，最終成交價來到驚人的44萬55美元，《The Realest》官方也向《California Post》證實，這筆交易正式創下「公開拍賣史上最昂貴棒球實戰鞋」的新紀錄。

原本的紀錄保持人正是NBA傳奇球星喬丹。喬丹1994年暫別NBA、挑戰職業棒球期間，曾效力白襪2A伯明罕男爵，當時實戰穿過並簽名的釘鞋，2020年曾以9萬3000美元成交，如今大谷直接將棒球實戰鞋紀錄推高至44萬55美元，成交價約是喬丹原紀錄的4.7倍。

大谷在2025年東京開幕系列賽實戰穿過並親筆簽名的New Balance「Ohtani 1」釘鞋，以44萬55美元成交，刷新棒球實戰鞋公開拍賣史最高價。 （圖／截自The Realest官網）
大谷在2025年東京開幕系列賽實戰穿過並親筆簽名的New Balance「Ohtani 1」釘鞋，以44萬55美元成交，刷新棒球實戰鞋公開拍賣史最高價。 （圖／截自The Realest官網）

而這雙鞋之所以能夠拍出如此驚人的價格，除了「大谷翔平」本身的收藏價值外，更重要的是它背後所代表的特殊歷史意義。

這雙New Balance釘鞋正是大谷在2025年大聯盟東京系列賽實際穿著的戰靴。當時道奇與小熊前往日本東京巨蛋進行海外開幕系列賽，對大谷而言也是加盟道奇後，首度穿著道奇球衣回到家鄉日本參加大聯盟正式賽事。

而這雙以紅、白、藍3種顏色打造的釘鞋，在經歷東京巨蛋實戰後，鞋身甚至仍保留著比賽留下的泥土痕跡，也讓這件收藏品留下最直接的「實戰證明」，此外，鞋款設計還藏著大谷最具代表性的私人元素，也就是愛犬Decoy。鞋後跟可以看到Decoy的圖案，就連鞋底同樣加入這隻科克爾犬的圖像，讓這雙原本就具有特殊歷史意義的東京系列賽戰靴，更增添獨一無二的個人特色。

東京系列賽結束後，大谷更親自在這雙釘鞋留下日文漢字簽名，同時寫下「GU Opening Day Tokyo Series」字樣，進一步確認這雙鞋與東京開幕系列賽之間的直接關聯。

事實上，《The Realest》創辦人暨執行長基尼（Scott Keeney）在拍賣開始前，就曾將這雙釘鞋形容為「現代棒球鞋類公開拍賣史上最重要的收藏品之一」。他指出，這雙鞋的價值不只來自明星球員實戰使用，更同時結合棒球歷史、日本體育史及球鞋文化。

根據《California Post》指出，在公開拍賣市場上，目前除了大谷之外，只有喬丹與已故湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的實戰鞋，曾經突破40萬美元大關。

棒球項目方面，大谷目前高居史上第1，喬丹以9萬3000美元居第2，傳奇球星魯斯（Babe Ruth）的一只實戰釘鞋則在2021年以8萬1563美元成交，排名第3。

而這還不是近期唯一拍出天價的大谷收藏品，就在幾周前，大谷其中一張收藏卡成交價達到1100萬美元；上周末，他在2024年9月締造史無前例「50轟、50盜」賽季時使用過的壘包，也以7萬3000美元成交。

NBA 喬丹 道奇 大谷翔平 東京 鞋子

相關新聞

MLB／大谷翔平「打者天堂」炸雙響砲、4安打 差1轟締造連6季30轟

道奇隊前進「打者天堂」庫爾斯球場炸裂3轟，包括大谷翔平雙響砲，終場以11：5大勝洛磯隊，先發投手史奈爾（Blake Snell）6局僅失1分拿下本季首勝。

MLB／太強！李灝宇首度猛打賞、5上壘 安打超車夜逢張育成生日

張育成31歲生日的這一天，李灝宇用屬於自己的紀錄之夜超越前輩，今天3打數敲3安打，另有2次保送，貢獻2分打點，單場3安打、5度上壘都是他的生涯第一次，而本季累積57支安打，超越張育成2021年的54安，將大聯盟史上台將單季最多安打紀錄推向新高度。

MLB／大谷陽春砲狙擊菅野智之 對戰狠敲4轟送同胞獨攀苦主榜第二

道奇隊日籍球星大谷翔平棒打同胞前輩菅野智之超順手，今天對戰3打席敲2安打，包括一發陽春砲，在大聯盟對戰11打席敲7安打，其中4支是全壘打。

MLB／響尾蛇聯繫馬提遭「已讀不太回」 教頭無奈不確定人在哪

響尾蛇隊今天在客場以1：11遭到紅襪隊暴打，主力球星馬提（Ketel Marte）無故缺席，引發震盪，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）也很無奈，賽後受訪坦言，連他現在是否在波士頓都無法確定，但知道的是馬提人身安全無虞。

MLB／曾單換李灝宇、經典賽封鎖美國 義大利明星右投遭洛磯DFA

洛磯隊34歲先發右投羅倫佐（Michael Lorenzen）今天出賽26場，防禦率高達7.08，今天被洛磯指定讓渡（DFA）。

MLB／道奇鐵捕史密斯要回來了！羅伯茲：暫定9月初回歸

自6月中旬因頸部傷勢高掛免戰牌的道奇明星捕手史密斯（Will Smith），本周有望進行多次實戰打擊練習，若身體沒有再次出現不適，最快下周就能展開小聯盟復健賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）更透露，目前球團暫時將可能的回歸時間點定在9月初。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。