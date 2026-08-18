NBA／最貴棒球實戰鞋！大谷翔平東京戰釘鞋近5倍價格輾壓「籃球之神」

道奇二刀流巨星大谷翔平不僅持續在球場上締造紀錄，如今就連自己穿過的「鞋子」都成為收藏市場天價珍品。大谷在2025年東京開幕系列賽實戰穿過並親筆簽名的New Balance「Ohtani 1」釘鞋，近日以44萬55美元（約新台幣1420萬元）成交，一舉刷新棒球實戰鞋公開拍賣史最高價，更將原本由「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）保持的紀錄直接提高近5倍。

根據《California Post》報導，這雙大谷實戰釘鞋由美國拍賣平台《The Realest》負責拍賣，拍賣自7月13日展開，歷時超過1個月後於16日結束，最終成交價來到驚人的44萬55美元，《The Realest》官方也向《California Post》證實，這筆交易正式創下「公開拍賣史上最昂貴棒球實戰鞋」的新紀錄。

原本的紀錄保持人正是NBA傳奇球星喬丹。喬丹1994年暫別NBA、挑戰職業棒球期間，曾效力白襪2A伯明罕男爵，當時實戰穿過並簽名的釘鞋，2020年曾以9萬3000美元成交，如今大谷直接將棒球實戰鞋紀錄推高至44萬55美元，成交價約是喬丹原紀錄的4.7倍。

大谷在2025年東京開幕系列賽實戰穿過並親筆簽名的New Balance「Ohtani 1」釘鞋，以44萬55美元成交，刷新棒球實戰鞋公開拍賣史最高價。 （圖／截自The Realest官網）

而這雙鞋之所以能夠拍出如此驚人的價格，除了「大谷翔平」本身的收藏價值外，更重要的是它背後所代表的特殊歷史意義。

這雙New Balance釘鞋正是大谷在2025年大聯盟東京系列賽實際穿著的戰靴。當時道奇與小熊前往日本東京巨蛋進行海外開幕系列賽，對大谷而言也是加盟道奇後，首度穿著道奇球衣回到家鄉日本參加大聯盟正式賽事。

而這雙以紅、白、藍3種顏色打造的釘鞋，在經歷東京巨蛋實戰後，鞋身甚至仍保留著比賽留下的泥土痕跡，也讓這件收藏品留下最直接的「實戰證明」，此外，鞋款設計還藏著大谷最具代表性的私人元素，也就是愛犬Decoy。鞋後跟可以看到Decoy的圖案，就連鞋底同樣加入這隻科克爾犬的圖像，讓這雙原本就具有特殊歷史意義的東京系列賽戰靴，更增添獨一無二的個人特色。

東京系列賽結束後，大谷更親自在這雙釘鞋留下日文漢字簽名，同時寫下「GU Opening Day Tokyo Series」字樣，進一步確認這雙鞋與東京開幕系列賽之間的直接關聯。

事實上，《The Realest》創辦人暨執行長基尼（Scott Keeney）在拍賣開始前，就曾將這雙釘鞋形容為「現代棒球鞋類公開拍賣史上最重要的收藏品之一」。他指出，這雙鞋的價值不只來自明星球員實戰使用，更同時結合棒球歷史、日本體育史及球鞋文化。

根據《California Post》指出，在公開拍賣市場上，目前除了大谷之外，只有喬丹與已故湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的實戰鞋，曾經突破40萬美元大關。

棒球項目方面，大谷目前高居史上第1，喬丹以9萬3000美元居第2，傳奇球星魯斯（Babe Ruth）的一只實戰釘鞋則在2021年以8萬1563美元成交，排名第3。

而這還不是近期唯一拍出天價的大谷收藏品，就在幾周前，大谷其中一張收藏卡成交價達到1100萬美元；上周末，他在2024年9月締造史無前例「50轟、50盜」賽季時使用過的壘包，也以7萬3000美元成交。