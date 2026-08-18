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MLB／大谷陽春砲狙擊菅野智之 對戰狠敲4轟送同胞獨攀苦主榜第二
道奇隊日籍球星大谷翔平棒打同胞前輩菅野智之超順手，今天對戰3打席敲2安打，包括一發陽春砲，在大聯盟對戰11打席敲7安打，其中4支是全壘打。
道奇今天前進庫爾斯球場與洛磯隊展開3連戰，菅野智之擔綱洛磯先發投手，首打席讓大谷擊出一壘方向滾地球，補位一壘抓下出局數，成為他今天唯一一次解決大谷。
道奇第三局大谷以內野安打開啟另一波攻勢，弗里曼（Freddie Freeman）、帕赫斯（Andy Pages）串連安打攻下1分，孟西補上飛行距離461呎的大號三分砲，擴大為5：0領先；大谷翔平第五局面對菅野智之敲出陽春砲，本季第28轟出爐，6局上又從梅希亞（Juan Mejia）的手中轟出兩分砲，締造單場雙響砲紀錄。
在今天賽前，大谷面對菅野8打數敲5安打、3轟，今天讓這項優勢數據更加狂妄，推進11打數敲7安打，包括4支全壘打、1支二壘打。菅野也在大谷的全壘打清單上單獨躍居苦主榜第二名，僅次於孟塔斯（Frankie Montas）的5轟。
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