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MLB／太強！李灝宇首度猛打賞、5上壘 安打超車夜逢張育成生日
張育成31歲生日的這一天，李灝宇用屬於自己的紀錄之夜超越前輩，今天3打數敲3安打，另有2次保送，貢獻2分打點，單場3安打、5度上壘都是他的生涯第一次，而本季累積57支安打，超越張育成2021年的54安，將大聯盟史上台將單季最多安打紀錄推向新高度。
老虎隊今天以8：5擊敗海盜隊，李灝宇擔任先發第六棒、二壘手，繳出精彩的一役，5打席全數上壘。
面對海盜先發右投莫辛斯基（Carmen Mlodzinski），老虎首局就靠托瑞斯（Gleyber Torres）保送、奇斯（Colt Keith）安打攻占得點圈，麥金斯崔（Zach McKinstry）安打先馳得點，下一棒李灝宇面對第1球、95.7哩直球出棒，打穿右邊防線帶有1分打點，這一安也讓他以單季55安正式超越張育成。
剛破紀錄不久，李灝宇第三局的打席同樣攻擊第1球，將93.8哩伸卡球打穿左邊方向，單場第2支安打出爐。
李灝宇第五局面對右投麥特森（Isaac Mattson），4顆全數都是偏高直球壞球選到保送，推進三壘後，由克拉克（Max Clark）安打將李灝宇送回家；李灝宇第六局面對右投拉米瑞茲（Yohan Ramírez），滿壘再選保送入袋打點。
李灝宇在第八局碰上索托（Gregory Soto），為此役首度對戰左投，軟弱的滾地球形成內野安打。
李灝宇締造生涯首次單場3安猛打，而5次上壘更是台將首見，過去張育成、林子偉的紀錄都是單場4度上壘。
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