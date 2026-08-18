MLB／曾單換李灝宇、經典賽封鎖美國 義大利明星右投遭洛磯DFA

洛磯隊34歲先發右投羅倫佐（Michael Lorenzen）今天出賽26場，防禦率高達7.08，今天被洛磯指定讓渡（DFA）。

羅倫佐2023年投出生涯年，首度入選明星賽，但季中被老虎隊交易至費城人隊，單換台灣好手李灝宇。

羅倫佐上季效力皇家隊，141.2局送出127次三振，防禦率4.64，休賽季與洛磯簽1年800萬美元合約，還代表義大利參加世界棒球經典賽，對戰美國隊4.2局0失分，幫助義大利隊史首度闖進4強。

不過羅倫森本季成績慘淡，出賽26場有25場先發，戰績3勝11敗，防禦率7.08創生涯最差，每局被上壘率1.88，被打擊率0.338，115.2局只投出82次三振，壓制力明顯不足。

羅倫森被指定讓渡後，洛磯從3A拉上28歲右投舒克（TJ Shook），本季只投5.2局，防禦率9.53。