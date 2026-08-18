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MLB／3小時前還有更新IG 響尾蛇球星飛抵客場卻搞失蹤缺席原因成謎
響尾蛇隊今天在客場面對紅襪隊，賽前久候不到自家球星馬提（Ketel Marte），繳不出先發打線，直到開賽前8分鐘才確定打線安排，馬提則被放進限制名單，缺席原因仍然是謎團，等待賽後說明。
響尾蛇去年剛與馬提簽下6年1.165億美元延長合約，本季117安、21轟、67分打點都是隊內第一，昨天他隨球隊一起搭機飛抵波士頓，還在IG上打卡，直到3小時前都還有更新限時動態，卻在賽前不見人影。
看著大聯盟官網上一直未列出此戰響尾蛇先發名單，X上已掀討論，「為什麼響尾蛇先發名單還沒出來？他們有在波士頓嗎？」、「剩15分鐘開賽還沒有先發名單，真chill」、「剩10分鐘開賽還沒有先發名單，是發生什麼事了？」
馬提今天原訂要擔任指定打擊，響尾蛇抱著他會在最後一刻現身的期待，因此遲遲未繳交先發打序，直到開賽前8分鐘終於交出名單。馬提被放進限制名單，空缺補上費南德茲（Jose Fernandez）。
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