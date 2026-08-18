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MLB／超越張育成！李灝宇只用2球敲單季第55安、56安 寫台灣首見紀錄
李灝宇正式將台灣紀錄單獨掛上自己的名字，今天首局就在一、三壘有人時敲出安打，本季第55支安打出爐，第三局又火速補上第56支安打，超越張育成在2021年締造的54安紀錄。
李灝宇在菜鳥年書寫紀錄，賽前累積54支安打，已經追平張育成，今天擔任老虎隊先發第六棒、二壘手挑戰改寫新猷。
面對海盜隊先發右投莫辛斯基（Carmen Mlodzinski），老虎首局就靠托瑞斯（Gleyber Torres）保送、奇斯（Colt Keith）安打攻占得點圈，麥金斯崔（Zach McKinstry）安打先馳得點，下一棒李灝宇面對第1球、95.7哩直球出棒，打穿右邊防線，再添1分入袋，這一安讓他正式超越張育成。
剛破紀錄不久，李灝宇第三局的打席同樣攻擊第1球，將93.8哩伸卡球打穿左邊方向，單場第2支安打出爐，推進第56支安打。
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